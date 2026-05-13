Chính thức nhập tịch, Patrik Lê Giang và Khoa Ngô sẵn sàng cho giấc mơ tuyển Việt Nam 13/05/2026 11:26

(PLO)- Hai cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang và Khoa Ngô chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, từ đây cánh cửa cửa khoác áo tuyển Việt Nam của cả hai đã trở nên rộng hơn.

Sáng 13-5, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang và Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa). Sự kiện được xem là bước tiến đáng chú ý, mở ra cơ hội để cả hai hướng tới việc cống hiến cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Gi﻿ám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (bên phải) cùng Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (bên trái) trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Việt kiều. Ảnh: TRẦN MINH

Trong đó, trường hợp của thủ môn Patrik Lê Giang nhận được nhiều sự quan tâm. Sau hơn ba mùa giải thi đấu tại V.League 1, cầu thủ sinh năm 1992 đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28-1-2026 do Chủ tịch nước ký.

Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia có tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8-9-1992 tại Slovakia. Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng giúp anh đủ điều kiện đăng ký thi đấu cho tuyển Việt Nam theo quy định hiện hành.

Trước đó, Patrik Lê Giang từng được cân nhắc trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang Sik ở đợt FIFA Days tháng 3. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến quốc tịch và chuyển đổi liên đoàn, anh vẫn chưa thể góp mặt.

Video: Hai cầu thủ Việt kiều chia sẻ cảm xúc sau khi chính thức nhận quốc tịch Việt Nam.

Về phía Khoa Ngô, tiền vệ trẻ sinh năm 2006 tại Australia từng nhiều lần chia sẻ khát vọng được thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Niềm vui của hai cầu thủ Việt kiều trong ngày chính thức nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Kể từ khi gia nhập bóng đá Công an TP.HCM theo dạng cho mượn từ Perth Glory FC vào tháng 1-2026, Khoa Ngô nhanh chóng để lại dấu ấn chuyên môn. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng hỗ trợ tấn công tốt, cầu thủ cao 1,65 m đã ghi 4 bàn sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vũ chúc mừng Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa chính thức được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Theo ông Vũ, việc trở thành công dân Việt Nam không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của mỗi cá nhân và gia đình mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi chính thức gắn bó với đất nước Việt Nam - quốc gia giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và luôn đề cao các giá trị nhân văn.

Ông Nguyễn Văn Vũ cho biết trong thời gian qua, cả hai đã lựa chọn Việt Nam là nơi sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài, thể hiện tình cảm cũng như mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tạo điều kiện để những người được nhập quốc tịch sớm hòa nhập, ổn định cuộc sống và phát huy năng lực của mình.

Hai cầu thủ chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo các đơn vị sau lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM nhấn mạnh, kể từ khi mang quốc tịch Việt Nam, các công dân mới sẽ được hưởng đầy đủ quyền công dân theo quy định pháp luật, đồng thời có trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống văn hóa dân tộc và đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đất nước.

Ông Vũ cũng bày tỏ tin tưởng các công dân mới sẽ tiếp tục hòa nhập tốt với cộng đồng, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.