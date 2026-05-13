Đông Nam Á “rơi rụng” gần hết, chờ Việt Nam tạo đột biến 13/05/2026 14:16

(PLO)- Việt Nam có quyền tự quyết số phận chiếc vé World Cup của mình bằng việc đánh bại UAE lúc 0 giờ ngày 14-5.

Bốn đại diện Đông Nam Á đến Saudi Arabia dự VCK U-17 châu Á thì 3 đã bị loại, còn niềm hy vọng cuối cùng U-17 Việt Nam 0 giờ ngày 14-5 đá trận cuối bảng C gặp UAE.

Nói niềm hy vọng ở đây là những tấm vé World Cup U-17 tại Qatar cho những đội trẻ Đông Nam Á. Tuy nhiên cả Thái Lan, Myanmar, Indonesia đã bật bãi sau vòng bảng. Trong khi đó, U-17 Qatar - chủ nhà World Cup trẻ cũng bị loại ngay sau vòng bảng... nên chẳng trông chờ chiếc vé vớt.

U-17 Thái Lan và Myanmar hòa nhau 2-2 và rời khỏi giải, tan vỡ giấc mơ World Cup. Ảnh:AFC

Do Qatar là chủ nhà World Cup U-17, nên nếu Qatar vào tứ kết giải U-17 châu Á, thì các đội sẽ có thêm 1 suất vé vớt dự World Cup. Nay đội trẻ Qatar cũng đã bị loại ngay sau vòng bảng nên không xét vé vớt.

+ Bảng A: Thái Lan và Myanmar thua hai lượt trận đầu tiên trước chủ nhà Saudi Arabia và Tajikistan. Lượt trận cuối hai đại diện Đông Nam Á hòa 2-2 rồi chia tay giải, trong khi Saudi Arabia và Tajikistan cùng 7 điểm, nhưng chủ nhà giải U-17 châu Á đứng nhất bảng.

Indonesia (đỏ) chỉ có 3 điểm qua trận thắng Trung Quốc rồi cũng chia tay sau vòng bảng. Ảnh:AFC

+ Bảng B: Ngay lượt trận đầu thầy trò HLV Yulianto của U-17 Indonesia chơi rất ấn tượng khi đánh bại Trung Quốc 1-0 đầy lạc quan và hy vọng. Tuy nhiên lượt trận hai thì đại diện Đông Nam Á đã thua Qatar 0-2, đến lượt trận cuối thua Nhật Bản 1-3.

Nếu Hàn Quốc thắng Yemen thì Việt Nam chỉ cần hòa UAE là có vé World Cup lúc 0 giờ ngày 14-5.

Đau cho Qatar và Indonesia là cùng 3 điểm với đội nhì bảng Trung Quốc, nhưng xét chỉ số phụ của ba đại diện này thì Trung Quốc ưu thế nhất chiếm ngôi nhì, còn Qatar và Indonesia rời giải, Indonesia tan vỡ giấc mơ World Cup trẻ.

+ Bảng C: Hai lượt trận cuối diễn ra 0 giờ ngày 14-5, U-17 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự quyết vào tứ kết, tức có tấm vé đi World Cup trẻ nếu đánh bại UAE. Nếu như Hàn Quốc chơi thật nhiệt để đánh bại Yemen, còn Việt Nam tối thiểu cầm hòa UAE là Việt Nam nhì bảng vào tứ kết, có vé đi World Cup cho thầy trò HLV Cristiano Roland.