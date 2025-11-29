Thầy trò HLV Cristiano Roland phải “đè” Malaysia mới có vé đi Asian Cup 2026 29/11/2025 14:00

(PLO)-Sứ mệnh của HLV Cristiano Roland là không thể để đội U-17 Việt Nam thua trước Malaysia.

Vòng loại U-17 châu Á, bảng C (6 đội) chỉ còn lượt trận cuối. Thầy trò HLV Cristiano Roland của U-17 Việt Nam phải “đè” Malaysia thì mới có vé dự VCK Asian Cup 2026 vào tháng 5 tại Saudi Arabia.

Vòng loại U-17 châu Á lần này, Bảy bảng đấu có 38 đội, không có số đông vé vớt dành cho đội nhì bảng. Bảy bảng chỉ lấy bảy đội nhất bảng đi dự VCK Asian Cup 2026, vì sao?

U-17 Malaysia chạm trán với thầy trò HLV Cristiano Roland trong thế "lưng dựa tường" phải thắng U-17 Việt Nam. Ảnh:AFC

AFC xác định ngoài chủ nhà VCK Asian Cup U-17 năm tới là Saudi Arabia thì 8 đội vào tứ kết giải này mùa trước (hồi tháng 4, cũng là 8 đội dự World Cup U-17 năm 2025 hồi tháng 10 tại Qatar) cũng vượt qua vòng loại. Tám đội này gồm Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.

Nên bây giờ bảy bảng tham gia vòng loại chỉ lấy bảy đội nhất bảng. Thầy trò HLV Cristiano Roland của U-17 Việt Nam đã duy trì ngôi nhất bảng sau lượt trận thứ 2 bảng C đến trước lượt trận cuối cùng vào chiều 30-11.

U-17 Việt Nam chỉ cần cầm hòa Malaysia là nhất bảng C. Ảnh:AFC

Sau 4 lượt trận, U-17 Việt Nam vẫn toàn thắng, tương tự như thế là Malaysia. Tuy nhiên Malaysia xếp nhì bảng do hiệu số bàn thắng/bại kém hơn U-17 Việt Nam.

U-17 Việt Nam và U-17 Malaysia chạm trán ở lượt trận cuối vào lúc 19 giờ ngày 30-11 tại Trung tâm bóng đá PVF ở Hưng Yên. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần không thua, tức từ hòa trở lên là lên ngôi nhất bảng có vé đi Asian Cup 2026. Trong khi đó U-17 Malaysia chỉ có con đường thắng mới soán ngôi nhất bảng của U-17 Việt Nam.

Bảng C trước lượt trận cuối ngày 30-11, Malaysia bám đuổi quyết liệt U-17 Việt Nam.

Thói quen cho thấy, những đội chỉ có con đường độc đạo phải thắng mới đi tiếp thì rất dễ đánh bại đối thủ, không bị chi phối chơi phòng ngự, đổ bê tông... Tuy nhiên thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ xác định tiếp tục tìm chiến thắng, chơi không khoan nhượng nhưng kín kẽ trong phòng ngự.

Thực tế, U-17 Việt Nam nhỉnh hơn Malaysia mọi mặt, sau đó là yếu tố sân nhà của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U-17 Việt Nam cũng đã từng được cọ xát ở những giải đấu chất lượng, trong đó có VCK U-17 châu Á hồi tháng 4 qua. Tại đó, U-17 Việt Nam ở bảng tử thần cùng Nhật Bản, UAE và Úc với ba trận toàn hòa 1-1.

Tuy nhiên trận chung kết bảng tối 30-11, U-17 Việt Nam không dễ thắng Malaysia. Malaysia rơi vào thế “lưng dựa tường” nên họ phải tìm mọi cách đánh bại U-17 Việt Nam. Malaysia có những lợi thế như thể hình, sức mạnh cơ bắp, tinh thần thi đấu cao. Việt Nam lại khéo léo, tinh tế, thông minh, giàu kỹ thuật.

Thầy trò HLV Cristiano Roland tràn trề hy vọng nhất bảng B để không thua chị kém em. Hiện nay các đàn anh, đàn chị các đội tuyển Việt Nam đều có vé đi Asian Cup với ngôi nhất bảng như U-23 (nam), đội tuyển nữ, U-20 nữ, đội tuyển futsal, đội tuyển nam sẽ có ngôi nhất bảng khi AFC thông báo lệnh trừng phạt tuyển Malaysia...