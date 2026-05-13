Bán kết lượt về Shopee Cup, Nam Định - Selangor 0-2: “Tự bắn vào chân mình”, CLB Nam Định lại thua Selangor 13/05/2026 19:48

(PLO)-Mitchell Dijks của Nam Định "kẹp cổ" đối phương trong vòng cấm và chủ sân Thiên Trường lại thua.

Cú kẹp cổ cầu thủ đối phương trong vùng cấm của Mitchell Dijks như kiểu CLB Nam Định “tự bắn” vào chân mình rồi thua Selangor 0-2 ở trận lượt về bán kết giải Shopee Cup.

Lượt đi, tại Kuala Lumpur, Nguyễn Xuân Son và đồng đội đã thua Selangor 1-2 với cú đúp của Chrigor Moraes. Lượt về Chrigor Moraes, đồng hương Brazil của Nguyễn Xuân Son, lại ghi tiếp cú đúp tại Thiên Trường.

Nguyễn Xuân Son có nỗ lực song vẫn rất nhạt nhòa. Ảnh: CTP

Phút 37, Selangor được hưởng phạt góc bên cánh trái, khi quả bóng đang bay bổng vào vùng cấm thủ môn Nguyên Mạnh thì hậu vệ Mitchell Dijks lao đến “kẹp cổ” một cầu thủ Selangor rồi quật ra hướng khác. Tình huống qua mặt được trọng tài nhưng không qua mặt được những “mắt thần VAR”.

Tổ VAR đã trao đổi và trọng tài vào tham khảo VAR. Pha chiếu chậm cho thấy tình huống phạt đền không thể chối cãi. Mitchell Dijks còn phải chịu tấm thẻ vàng và đội thì bị phạt đền.

Chrigor Moraes tiếp tục xuất sắc với cú đúp tại Thiên Trường. Ảnh:CTP

Trên chấm 11m, tác giả cú đúp lượt đi là Chigor Moraes sút thắng Nguyên Mạnh mở tỉ số 1-0.

Một giải đấu có VAR từ đầu giải... thế mà nhiều cầu thủ vẫn cứ quên mất chuyện này. Hành vi của Dijks chẳng khác nào “tự rút súng bắn vào chân mình” dẫu qua mặt được trọng tài nhưng không thể qua mặt được VAR.

Một trận đấu, Nam Định cần phải thắng và thắng cách biệt 2 bàn mới đi tiếp nhưng cách thể hiện “tự sát” của Mitchell Dijks là quá tệ.

Đội trưởng Faisal Halim "nghiêng mình" trước đồng đội Chrigor Moraes. Ảnh: CTP

Có vốn lận lưng 2-1 ở lượt đi, lượt về làm khách tại Thiên Trường, HLV Kim Pan-gon bày một thế trận rất ổn với đội hình 4-5-1, phía trên “cắm” mỗi Chrigor Moraes. Điều này rất khó để Nam Định dâng cao vì Moraes rất tốc độ và tinh quái... Còn chủ sân Thiên Trường lại nhạt hơn cả trận lượt đi khiến khán giả rất thất vọng.

Phút 90 thì lại Chrigor Moraes hoàn thành cú đúp giúp Selangor thắng 2-0.

Nhìn chung việc Selangor đánh bại Nam Định 4-1 qua hai lượt trận không hẳn là họ xuất sắc, cái chính là đội hình dù ngoại binh chiếm áp đảo của Nam Định nhưng chẳng giải quyết được gì, rất nhạt nhòa. Nên nhớ rằng Selangor đến từ Malaysia cũng là CLB rất bình thường ở Đông Nam Á mà thôi.

Nam Định từ bất bại ở vòng bảng với 4 thắng 1 hòa, trong đó Xuân Son ghi 7 bàn qua 3 trận nhưng vào bán kết nhận ngay hai trận thua và rời giải...

Cách thể hiện của Nam Định làm cho người hâm mộ rất thất vọng ở đấu trường Đông Nam Á này.

Như vậy Selangor vào chung kết.

Trận bán kết lượt về còn lại, Buriram tiếp Johor Darul Tazim (20 giờ). Lượt đi đội bóng của Thái Lan đã thắng chủ nhà Johor 3-1.