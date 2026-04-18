Saudi Arabia sa thải cựu HLV của Nam Định 18/04/2026 14:33

(PLO)- HLV Herve Renard, người Pháp từng là HLV trưởng CLB Nam Định năm 2004 cũng là công thần ở làng bóng Saudi Arabia nhưng bây giờ đã thành "tội đồ"...

HLV Herve Renard có công hai lần đưa Saudi Arabia đến với World Cup, nhưng cuối cùng chiến lược gia người Pháp đã phải chia tay trước thềm World Cup 2026 vì những trận giao hữu.

Sau khi bị LĐBĐ Saudi Arabia, nơi những bậc đế vương nắm quyền sa thải, chiến lược gia Pháp tỏ ra rất ung dung và ông nói: “Saudi Arabia từng 7 lần góp mặt ở World Cup, thì trong đó tôi đã giúp đội hai lần làm được, đó là World Cup 2022 và World Cup 2026”.

Herve Renard là công thần nhưng Saudi Arabia chơi ba trận gần nhất toàn thua nên thuyền trưởng Pháp rời ghế khi World Cup 2026 còn 2 tháng nữa. Ảnh: AN.

Quan sát nhà cầm quân 57 tuổi của Pháp từng có vài tháng hành nghề V-League năm 2004 khi làm HLV trưởng CLB Nam Định mới thấy thân phận phiêu bạt như chính tướng mạo của ông.

Nhớ năm 2022, ông ngồi vào ghế nóng của Saudi Arabia giúp đội có nhiều trận thắng quyết định và sau đó giành vé đi World Cup 2022. Tại Qatar, bóng đá Saudi Arabia gây nên tiếng vang khi đánh bại Argentina 2-1, nhưng sau đó vẫn bị loại ngay sau vòng bảng, còn Messi và những người bạn lên ngôi vô địch.

Ông Renard rời tuyển Saudi Arabia theo nguyện vọng để dẫn tuyển nữ Pháp dự World Cup 203 và Olympic Paris 2024. Cả hai giải này, Pháp đều dừng chân ở tứ kết.

Cùng lúc đó, HLV Roberto Mancini dẫn tuyển Saudi Arabia không hiệu quả và rơi xuống vị trí thứ tư bảng đấu, có nguy cơ mất suất World Cup 2026. Rồi HLV Mancini bị sa thải và Herve Renard quay về Saudi Arabia xây dựng lại và giành suất chơi World Cup 2026. Trước khi đến Saudi Arabia lần thứ nhất, ông cũng từng giúp Zambia và Bờ Biển Ngà vô địch châu Phi.

Lần này ông bị sa thải bởi những trận giao hữu toàn thua vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó thua Serbia 1-2, thua Ai Cập 0-4, thua Jordan ở Arab Cup.

Thay thế Herve Renard là ông Georgios Donis, cựu tuyển thủ Hy Lạp đang hành nghề tại CLB Al Khaleej ngay tại Saudi Arabia.