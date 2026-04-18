Real Madrid không chịu cúi đầu trong ngày Barca đăng quang 18/04/2026 12:56

(PLO)- Real Madrid sẽ không thực hiện nghi thức xếp hàng chào đón Barcelona, trong trường hợp đại kình địch xứ Catalunya đăng quang La Liga trước thềm trận El Clasico diễn ra vào ngày 10-5.

Cái tin Real Madrid không chịu cúi đầu chúc mừng Barca rất gây chú ý bởi đây luôn là một trong những biểu tượng thể hiện sự tôn trọng giữa các đối thủ lớn, dù nó chưa bao giờ là điều bắt buộc.

Lúc này, Barcelona đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch. Sau 31 vòng đấu, đội bóng của HLV Hansi Flick có 79 điểm, nhiều hơn Real Madrid 9 điểm. Với khoảng cách đó, kịch bản Barca lên ngôi sớm trước vòng 35 rất dễ xảy ra.

Nếu điều ấy thành hiện thực, El Clasico sắp tới sẽ diễn ra trong bối cảnh Barcelona bước vào sân với tư cách nhà tân vô địch, còn Real đứng trước áp lực cực lớn về danh dự.

Siêu kinh điển luôn nóng bỏng ở làng bóng Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Theo nguồn tin được Madrid Universal dẫn lại từ El Chiringuito TV, phía Real Madrid không có ý định dành lễ vinh danh cho Barca. Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là sự căng thẳng kéo dài xoay quanh vụ Negreira, bê bối từng gây rúng động bóng đá Tây Ban Nha.

Theo đó, Barcelona bị cáo buộc đã chi khoản tiền lớn cho Jose Maria Enriquez Negreira, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha, trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2008. Vụ việc này đến nay vẫn là chủ đề nhạy cảm và tiếp tục phủ bóng lên quan hệ giữa hai CLB.

Real lép vế Barca trong cuộc đua La Liga. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Real cũng đang ở trong tình thế đầy thất vọng khi nguy cơ khép lại mùa giải mà không giành được danh hiệu lớn là rất rõ ràng. Họ đã dừng bước ở Champions League và cũng sớm lỡ hẹn với Siêu cúp Tây Ban Nha sau thất bại trước chính Barcelona.

Trong lúc La Liga là niềm hy vọng lớn cuối cùng, việc phải đứng xếp hàng chúc mừng kình địch rõ ràng là điều rất khó được chấp nhận tại thánh địa Bernabeu.