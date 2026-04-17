PSG mộng bảo vệ ngai vàng, Arsenal vào “cửa tử” Champions League 17/04/2026 06:39

Arsenal chạm trán Atletico Madrid trong màn đấu trí sẽ rất căng thẳng đến nghẹt thở, còn PSG tái ngộ Bayern Munich ở cuộc đối đầu gợi lại ký ức của trận chung kết Champions League 2020. Khi khoảng cách đến trận chung kết chỉ còn hai lượt trận, mọi sai lầm đều trả giá đắt.

Arsenal trước cửa ải hiểm trở nhất mùa giải

Pháo thủ thành London bắt đầu hành trình săn vé vào chung kết Champions League bằng chuyến làm khách trên sân Atletico Madrid vào ngày 29-4 (giờ quốc tế), trước khi trở về sân nhà đá lượt về ngày 5-5. Đây là thời điểm đội bóng của HLV Mikel Arteta phải cho thấy họ thực sự đủ tầm bước vào trận chiến lớn nhất châu Âu.

Con đường vào bán kết của Arsenal không quá ồn ào nhưng lại thể hiện bản lĩnh đáng nể. Đại diện Premier League thắng Sporting Lisbon 1-0 ở Bồ Đào Nha, sau đó giữ sạch lưới trong trận hòa 0-0 tại Emirates để đi tiếp với tổng tỷ số 1-0. Đó là kiểu chiến thắng không rực rỡ, nhưng rất cần thiết ở sân chơi mà chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ trả giá đắt. Việc Arsenal góp mặt ở bán kết hai mùa liên tiếp cho thấy họ đã tiến thêm một bước lớn trong hành trình trưởng thành dưới thời Arteta.

Arsenal mùa thứ 2 liên tiếp vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Âu. Ảnh: EPA.

Phía trước họ lúc này là Atletico Madrid, đội bóng luôn khiến mọi đối thủ phải khó chịu. Tập thể của Diego Simeone vừa loại Barcelona để ghi tên mình vào tốp 4. Họ tạo lợi thế lớn từ trận lượt đi, rồi chịu đựng sức ép dữ dội ở lượt về trước khi khép lại cuộc đấu với tổng tỷ số 3-2. Đó là kiểu đi tiếp rất Atletico, rất lì lợm, rất khắc nghiệt và rất lạnh lùng trong những thời khắc quyết định.

HLV Simeone đang hướng đến trận chung kết Champions League thứ ba trong sự nghiệp sau hai lần lỡ hẹn đầy cay đắng trước Real Madrid. Điều đó khiến Atletico càng trở thành đối thủ nguy hiểm hơn. Họ có thể không áp đảo về mặt hình ảnh hay lối chơi bắt mắt, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào quỹ đạo mình muốn.

Arsenal từng thắng Atletico 4-0 hồi đầu mùa, nhưng kết quả ấy không đảm bảo bất cứ điều gì cho một cặp bán kết Champions League. Đây sẽ là cuộc đấu khác, với áp lực nặng nề hơn nhiều và từng chi tiết nhỏ đều có thể định đoạt số phận. Arsenal sở hữu chất lượng kiểm soát bóng tốt hơn, nhịp chơi hiện đại hơn và nhiều phương án tấn công hơn, nhưng Atletico lại có kinh nghiệm sống còn trong những trận cầu kiểu này.

Atletico có lối chơi rất khó chịu khi loại ông lớn Barca. Ảnh: EPA.

Dự đoán cho cặp đấu này là một màn giằng co kéo dài tới lượt về. Arsenal có thể nhỉnh hơn về thế trận, nhưng Atletico lại rất nguy hiểm ở khả năng kết liễu đúng lúc.

Nhà vua châu Âu PSG gặp thử thách khủng khiếp

Ở nhánh còn lại, PSG sẽ đối đầu Bayern Munich trong cặp bán kết mang đậm "mùi thuốc súng". Trận lượt đi diễn ra ngày 28-4 trên sân của PSG, trước khi hai đội tái đấu tại Allianz Arena vào ngày 6-5. Đây là màn tái ngộ rất đáng chú ý bởi hai đội từng gặp nhau ở chung kết Champions League năm 2020, và Hùm xám nước Đức là đội bước lên đỉnh cao.

Giờ đây, thế cờ đã thay đổi. PSG bước vào bán kết với tư cách nhà đương kim vô địch sau khi giành chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử mùa trước. HLV Luis Enrique đang đứng trước cơ hội giành thêm một danh hiệu Champions League nữa và tiếp tục biến PSG thành quyền lực thực sự của bóng đá châu Âu. Đội bóng Pháp lúc này không còn mang cảm giác mong manh như những năm trước, mà đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý thi đấu.

PSG ôm mộng bảo vệ ngai vàng châu Âu. Ảnh: EPA.

Điều đó được thể hiện rất rõ ở vòng tứ kết. PSG đã dập tắt giấc mơ của Liverpool bằng hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0 ở cả lượt đi và về. Có những thời điểm họ chơi thứ bóng đá gần như không thể cản phá, với nhịp tấn công dồn dập và khả năng bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép liên tục. Một đội bóng chơi như vậy rõ ràng đủ sức khiến bất kỳ đối thủ nào phải dè chừng.

Tuy nhiên, Bayern Munich cũng đang tiến vào bán kết với khí thế cực lớn. Đại diện nước Đức vừa hạ Real Madrid trong trận tứ kết điên rồ, thắng 4-3 ở lượt về và đi tiếp với tổng tỷ số 6-4. Họ phải chịu đựng rất nhiều sức ép, thậm chí bị Real nhiều lần vượt lên, nhưng vẫn biết cách vùng dậy. Màn ngược dòng Real cho thấy Bayern cực mạnh về bản lĩnh và hỏa lực tấn công.

Hùm xám nước Đức cực kỳ khó bị đánh bại. Ảnh: EPA.

Chính vì thế, đây có thể là cặp bán kết hấp dẫn nhất mùa giải. Bayern đang có phong độ cao và sức mạnh hủy diệt ở hàng công, nhưng PSG lại có một lợi thế rất lớn với tư thế của nhà đương kim vô địch.

Dự đoán cho cặp đấu này nghiêng nhẹ về PSG. Trong lúc Bayern đang thăng hoa, PSG lại có dáng dấp của một đội biết cách sống sót trong thời khắc ngột ngạt nhất. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà ở lượt đi và không sụp đổ tại Allianz Arena, đội bóng của HLV Luis Enrique có thể vượt qua đại diện nước Đức để tiến thêm một lần nữa vào trận chung kết.