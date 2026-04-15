Nghẹt thở 2 trận bán kết Champions League của PSG và Atletico 15/04/2026 11:56

(PLO)- Champions League mùa giải 2025-2026 bước vào giai đoạn căng như dây đàn khi hai cái tên đầu tiên chính thức góp mặt ở vòng bán kết đã được xác định, đó là Paris Saint-Germain và Atletico Madrid.

Hai chiếc vé bán kết Champions League còn lại vẫn phải chờ kết quả của loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 16-4 theo giờ Việt Nam, chắc chắn mang đến thêm những màn so tài nghẹt thở.

PSG là đội giành quyền đi tiếp theo cách đầy thuyết phục. Trên sân Anfield, đại diện nước Pháp đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0, trong đó Ousmane Dembele sắm vai người hùng khi ghi trọn hai bàn thắng.

Dembele ghi cả 2 bàn thắng cho PSG vào lưới Liverpool. Ảnh: EPA.

Kết quả này giúp đội bóng thành Paris khép lại vòng đấu với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, qua đó hiên ngang tiến vào bán kết mà gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Ở cặp đấu còn lại, Atletico Madrid cũng điền tên mình vào nhóm bốn đội mạnh nhất dù nhận thất bại 1-2 trước đội khách Barcelona ngay tại sân Metropolitano. Dù thua ở lượt về, đại diện thủ đô Tây Ban Nha vẫn đủ điều kiện đi tiếp nhờ lợi thế tổng tỷ số 3-2. Lamine Yamal và Ferran Torres là những người lập công cho Barcelona, còn Ademola Lookman ghi bàn duy nhất cho Atletico.

Barcelona thắng trận lượt về trên sân của Atletico nhưng đành ngậm ngùi chia tay sân khấu lớn châu Âu. Ảnh: EPA.

Theo nhánh đấu, PSG sẽ chạm trán đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Allianz Arena. Hiện tại, Real Madrid đang rơi vào thế bất lợi sau khi thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà Santiago Bernabeu, trận đấu mà Luis Diaz và Harry Kane đã ghi bàn khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lâm vào cảnh bị dồn đến mép vực.

Suất bán kết cuối cùng Champions League mùa này là cuộc cạnh tranh giữa Arsenal và Sporting Lisbon. Hai đội tái đấu tại Emirates sau khi Arsenal thắng 1-0 ở lượt đi nhờ pha lập công muộn của Kai Havertz. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định tại giải quốc nội khiến đại diện thành London của nước Anh chưa thể an tâm trước trận quyết định.