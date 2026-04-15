Tứ kết lượt về Champions League 2025-2026 Bayern dễ thở, Arsenal bất an 15/04/2026 06:39

(PLO)- Hai trận tứ kết lượt về Champions League vào rạng 16-4 với áp lực nghẹt thở cho Arsenal khi tiếp đón Sporting trong khi Bayern Munich ôm lợi thế mong manh để nghênh chiến Real Madrid.

Cùng lúc 2 giờ sáng (giờ Việt Nam), ngày 16-4 tại Allianz Arena, chủ nhà Bayern đại chiến khó lường với Real Madrid, còn Arsenal trở về Emirates trong trạng thái vừa nắm quyền tự quyết khi gặp Sporting vừa đối mặt vô số hoài nghi.

Bayern nương tựa vào thánh địa Allianz Arena

Cuộc đụng độ lớn nhất của đêm Champions League là lần chạm trán thứ 30 giữa Bayern Munich và Real Madrid, cặp đấu luôn gắn với những màn thư hùng đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Trận lượt về tứ kết tại Allianz Arena đến trong bối cảnh Bayern đang nắm lợi thế 2-1 sau chiến thắng ngay trên sân Bernabeu tuần trước.

Kết quả này giúp đội bóng của HLV Vincent Kompany chấm dứt chuỗi chín trận liên tiếp không biết thắng trước gã khổng lồ Tây Ban Nha, đồng thời đem đến cho Bayern Munich quyền chủ động lớn hơn trước giờ bóng lăn.

Harry Kane và Luis Diaz mang lại ưu thế dẫn bàn cho Bayern Munich trước màn tái đấu Real. Ảnh: BMN.

Lịch sử đang ủng hộ đại diện Bundesliga ở một chi tiết rất đáng chú ý. Bayern từng vượt qua 29 trong 30 cặp đấu loại trực tiếp tại UEFA sau khi thắng trận lượt đi trên sân khách. Dữ kiện này đủ cho chủ sân Allianz Arena có thêm niềm tin, nhất là khi Bayern còn vừa nghiền nát St Pauli 5-0 ở Bundesliga để tiếp tục băng băng trên đường bảo vệ ngôi vương quốc nội.

Phong độ sân nhà của Bayern lúc này là thứ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Họ thắng cả 5 trận sân nhà tại cúp châu Âu mùa này, ghi trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Những con số đó biến Allianz Arena thành một pháo đài thực sự, nơi Bayern có quyền tin vào đêm tiếp theo của quyền lực.

Dù vậy, đối thủ bên kia không phải dạng vừa. Real Madrid vẫn bước vào trận này với dáng vẻ của một CLB vĩ đại từng vô địch Champions League nhiều nhất. Vấn đề là lần này họ không còn được bao bọc bởi sự ổn định quen thuộc. Sau trận thua Bayern, Real tiếp tục gây thất vọng khi bị Girona cầm hòa 1-1, khiến cho khoảng cách với Barcelona ở La Liga bị nới lên thành 9 điểm.

Mbappe có bàn rút ngắn 1-2 mang lại hy vọng lật ngược ván cờ thế ở sân nhà của Bayern. Ảnh: EPA.

Real đang rơi vào thế phải bấu víu gần như toàn bộ vào Champions League. Đây là con đường duy nhất để họ cứu vãn mùa bóng. May cho Los Blancos là lịch sử vẫn để lại cho họ nhiều điểm tựa. Real thắng cả bảy trận tứ kết Champions League gần nhất trước các đại diện Đức, đồng thời bất bại trong bốn chuyến gần đây đến Allianz Arena.

Cuộc tái đấu tại Munich giống hệt một cuộc kéo co giữa phong độ hiện tại và bóng ma lịch sử. Bayern có sân nhà, có lợi thế, có hàng công đang bốc lửa. Real có bản lĩnh, có kinh nghiệm thoát hiểm và có thứ hào quang khiến mọi đối thủ luôn phải đề phòng đến phút cuối. Nhưng nếu nhìn vào sức ép mà đội bóng Tây Ban Nha đang gánh, cộng với phong độ cực mạnh của Bayern tại Allianz Arena, đây có thể là đêm mà khả năng hồi sinh huyền thoại của Real bị đẩy tới giới hạn khắc nghiệt nhất.

Bất an ở Emirates

Arsenal trở về Emirates với chiến thắng 1-0 ở lượt đi tại Bồ Đào Nha, một lợi thế không lớn nhưng đủ cho họ nắm quyền định đoạt vé bán kết. Xét về tương quan, Arsenal đang ở vị trí thuận lợi hơn hẳn. Họ từng thắng 17 trong 18 cặp đấu châu Âu gần nhất khi ca khúc khải hoàn trên sân khách ở lượt đi.

Thầy trò HLV Arteta có lúc mạnh mẽ, có lúc thật mong manh dễ vỡ. Ảnh: EPA.

Sân Emirates cũng từng là mảnh đất dữ với các đội bóng Bồ Đào Nha, nơi Arsenal bất bại trong tám lần tiếp đón gần nhất, giành sáu chiến thắng và hai trận hòa. Nếu chỉ nhìn các dữ kiện ấy, người ta có thể tin Pháo thủ sẽ bước tiếp mà không gặp quá nhiều biến động.

Nhưng vấn đề của Arsenal nằm ở chỗ cảm giác an toàn đang dần biến mất. Cuối tuần qua, họ thua Bournemouth 1-2 tại Premier League, khiến cho khoảng cách trong cuộc đua vô địch bị thu hẹp đáng kể và kéo theo hàng loạt nghi ngờ về bản lĩnh đường dài. Đội bóng của HLV Arteta đã thua ba trong bốn trận gần đây, bằng đúng số thất bại họ từng nhận trong 49 trận đầu mùa. Một tập thể từng được ca ngợi vì sự lì lợm nay lại bắt đầu bộc lộ vẻ mỏi mệt, thiếu sáng tạo và dễ rung lắc ở những thời điểm cần ra đòn quyết định.

Đấy chính là nguyên do trận lượt về với Sporting mang ý nghĩa vượt xa một vé bán kết. Nếu đi tiếp, Arsenal sẽ lên tinh thần trước chuỗi trận định đoạt mùa giải. Ngược lại, mọi áp lực dồn nén suốt thời gian qua có thể nổ tung. Họ đang có lợi thế, nhưng không ở trong trạng thái của một đội bóng thật sự thanh thản.

Sporting quyết không trắng tay rời Emirates. Ảnh: EPA.

Phía bên kia, Sporting bước vào trận đấu này với tâm thế chẳng còn gì để mất. Đội khách vẫn có quyền tin vào cơ hội gây sốc, bởi Arsenal thời điểm này không hề kín kẽ. Hàng thủ của đội chủ sân Emirates đã không còn chắc như trước, phần vì những nỗi lo thể lực ở hai biên. Khả năng sáng tạo của họ cũng đang trục trặc rõ rệt.

Nhưng thực tế Arsenal vẫn là đội sáng cửa hơn để đi tiếp. Dù vậy, trong bối cảnh tâm lý của họ đang lung lay, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể biến một đêm tưởng như êm ả thành cơn ác mộng.

Emirates chuẩn bị chứng kiến một trận đấu mà Pháo thủ buộc phải thắng bằng sự tỉnh táo, vì nếu tiếp tục run rẩy, mùa giải của Arsenal rẽ sang hướng rất xấu.