Arteta kêu gọi Arsenal bóp nghẹt Man City trong cuộc đua vô địch 11/04/2026 12:59

(PLO)- HLV Mikel Arteta đang thể hiện rõ tham vọng đưa Arsenal bứt phá trong cuộc đua Premier League khi kêu gọi các học trò tận dụng cơ hội để gia tăng khoảng cách với Manchester City.

Mùa giải Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn quyết định, với từng điểm số giờ đây đều mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đêm 11-4, Arsenal sẽ tiếp đón AFC Bournemouth trên sân nhà, trong khi Man City phải hành quân đến Stamford Bridge để chạm trán Chelsea sau đó một ngày.

Hiện tại, Pháo thủ thành London hơn đối thủ cạnh tranh 9 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu giành trọn 3 điểm, khoảng cách có thể được nới rộng lên thành 12 điểm, qua đó tạo áp lực cực lớn lên đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của trận tiếp Bournemouth, xem đây như một bước ngoặt. Ông kêu gọi người hâm mộ đồng hành cùng đội bóng, biến trận đấu thành một ngày hội thực sự tại Emirates. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, toàn đội hiểu rõ ý nghĩa của thời điểm hiện tại và sẵn sàng chiến đấu hết mình để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Pháo thủ đang ráo riết cạnh tranh với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Sau giai đoạn chững lại với những thất bại trước Man City ở chung kết League Cup và trước Southampton tại FA Cup, Arsenal đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Chiến thắng tối thiểu trước Sporting CP ở tứ kết Champions League cho thấy khả năng vượt khó của họ.

Mùa giải năm nay mở ra cơ hội lớn để Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều năm. Họ đang hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, đồng thời nuôi tham vọng lần đầu tiên đăng quang tại Champions League.

HLV Arteta tin rằng đội bóng của ông đủ khả năng biến giấc mơ đó thành hiện thực, dựa trên tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng mà các cầu thủ đang thể hiện.

HLV Arteta hy vọng qua mặt đàn anh Pep Guardiola ở mùa giải này. Ảnh: EPA.

Về tương lai cá nhân, dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, Arteta khẳng định ông không quan tâm đến việc gia hạn vào lúc này. Toàn bộ sự tập trung được dồn vào giai đoạn còn lại của mùa giải. Ông cho biết bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, từ công việc đến gia đình, và vẫn còn nhiều mục tiêu muốn cùng Arsenal chinh phục.

Với phong độ ổn định, Arsenal đang đứng trước cơ hội vàng để tạo nên một mùa giải lịch sử.