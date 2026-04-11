Mbappe đổ máu, VAR mất tích, Real nổi giận 11/04/2026 12:13

(PLO)- Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước đội khách Girona FC ở vòng 31 La Liga, trong trận đấu diễn ra rạng sáng 11-4 tại sân Santiago Bernabeu.

Đây là trận thứ ba liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid không thể giành chiến thắng, sau khi trước đó đã thất bại trước Mallorca tại giải quốc nội và Bayern Munich ở đấu trường Champions League.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, Real Madrid lại gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội khách. Phải đến đầu hiệp hai, thế bế tắc mới được khai thông khi Federico Valverde tung cú sút xa cực mạnh ở phút 51, sau pha kiến tạo của Brahim Diaz. Bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Paulo Gazzaniga hoàn toàn bó tay.

Mbappe tranh cãi với trọng tài khi Real không được hưởng phạt đền. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Chỉ hơn 10 phút sau, Thomas Lemar đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú dứt điểm ngoài vòng cấm chính xác, sau đường chuyền của Arnau Martinez. Thủ môn Andriy Lunin không kịp phản ứng trong tình huống này.

Cao trào trận đấu đến ở phút 88 khi Kylian Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tình huống quay chậm cho thấy anh bị thúc cùi chỏ vào mặt đến mức chảy máu, nhưng trọng tài Javier Alberola lại bỏ qua và công nghệ VAR cũng không được sử dụng, khiến cầu thủ lẫn ban huấn luyện Madrid phản ứng dữ dội.

HLV Alvaro Arbeloa nổi giận với công tác trọng tài. Ảnh: EPA.﻿

Sau trận, HLV Alvaro Arbeloa không giấu nổi sự bức xúc, cho rằng đó là một quả phạt đền rõ ràng và chỉ trích công tác trọng tài. Dù dồn ép trong những phút cuối, Real Madrid vẫn không thể tìm thêm bàn thắng.

Cái hòa đau đớn khiến họ bị Barcelona bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, trong khi Girona tạm đứng thứ 12 với 38 điểm.