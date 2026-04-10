Sốc: Real Madrid ra tay ‘cướp’ HLV của Man United 10/04/2026 16:25

(PLO)- Man United đang gặp bài toán nan giải trong kế hoạch tìm kiếm HLV trưởng cho mùa giải tới, trong khi Real Madrid còn muốn nẫng tay trên của họ.

Cái tên Luis Enrique được xem là mục tiêu hàng đầu của Man United giờ đây lại có nguy cơ rơi vào tay Real Madrid, khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ không khỏi lo lắng.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Enrique từ lâu đã nằm trong danh sách ưu tiên của Manchester United. Sự quan tâm này được cho là xuất phát trực tiếp từ Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, những người muốn đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha về Old Trafford để tái thiết đội bóng.

Tuy nhiên, tình hình đang trở nên phức tạp khi Real Madrid bất ngờ nhảy vào cuộc và thể hiện quyết tâm lớn trong việc chiêu mộ HLV hiện tại của Paris Saint-Germain.

HLV Enrique, mục tiêu của MU rơi vào tầm ngắm của Real Madrid. Ảnh: EPA.

Trong nội bộ đội bóng Hoàng gia, Enrique được xem là ứng viên lý tưởng để thay thế Alvaro Arbeloa trong tương lai gần. Chủ tịch Florentino Perez thậm chí được cho là đã bắt đầu có những động thái tiếp cận nghiêm túc, nhằm “đi trước một bước” so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này khiến Mu rơi vào thế bị động trong cuộc đua giành chữ ký của nhà cầm quân từng rất thành công tại Barcelona.

Nhưng ở chiều ngược lại, tình hình tại Old Trafford lại có những diễn biến tích cực với Michael Carrick. Sau khi tiếp quản ghế nóng từ Ruben Amorim hồi tháng 1, Carrick đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Thành tích 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại sau 10 trận giúp ông ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban lãnh đạo. Phong độ này thậm chí khiến khả năng bổ nhiệm ông lâu dài trở nên hoàn toàn khả thi.

Dù vậy, Man United vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo nhà báo Miguel Delaney, Enrique vẫn là cái tên được nhắc đến thường xuyên trong các cuộc thảo luận nội bộ. Đội bóng thành Manchester được cho là sẵn sàng hành động nếu có cơ hội, nhất là khi bản thân Enrique cũng từng bày tỏ mong muốn làm việc tại Premier League.

Đội bóng lớn của Tây Ban Nha muốn có người thay HLV Alvaro Arbeloa. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, một yếu tố khác cần cân nhắc là quan điểm từ phía INEOS, nhóm sở hữu hiện tại của Man United. Họ được cho là nghiêng về phương án giữ Carrick, ít nhất trong ngắn hạn, đặc biệt nếu ông có thể đưa đội bóng trở lại Champions League. Điều này tạo ra thế giằng co giữa việc đặt niềm tin vào một HLV đang có phong độ tốt và theo đuổi một chiến lược gia đẳng cấp như Enrique.

Tình thế này buộc Man United buộc phải đánh giá toàn diện mọi lựa chọn. Theo chuyên gia Graeme Bailey, Carrick đang ghi điểm không chỉ ở kết quả mà còn ở thái độ và cách làm việc.

Dẫu vậy, áp lực tại Old Trafford là rất lớn và ban lãnh đạo sẽ không để cảm xúc chi phối. Khi Real Madrid đã nhập cuộc, cuộc chiến giành Enrique vẫn còn căng thẳng hơn trong thời gian tới.