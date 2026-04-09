Lộ diện ứng viên nặng ký cho ghế nóng HLV của Man United 09/04/2026 19:12

(PLO)- Tương lai chiếc ghế HLV trưởng tại Man United đang dần sáng tỏ khi ngày càng nhiều cầu thủ công khai ủng hộ Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng lâu dài.

HLV Carrick được giao nhiệm vụ tạm quyền trên ghế nóng Man United đến hết mùa giải 2025-2026 sau khi Ruben Amorim rời đội hồi đầu năm.

Dưới sự chỉ đạo của cựu tiền vệ Quỷ đỏ, MU đã thể hiện sự lột xác rõ rệt với 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại Premier League, chỉ thua đúng một lần. Thành tích này giúp đội chủ sân Old Trafford vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League mùa sau.

Chính phong độ ổn định ấy đã khiến phòng thay đồ đặt trọn niềm tin vào Carrick. Mới nhất, ngôi sao trẻ Amad Diallo khẳng định Carrick chính là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí này. Amad cho biết toàn đội đánh giá cao khả năng quản lý và hiểu biết sâu sắc của chiến lược gia 44 tuổi về CLB.

Nhiều cầu thủ MU ủng hộ HLV Carrick được bổ nhiệm chính thức. Ảnh: EPA.

Theo cầu thủ người Bờ Biển Ngà, HLV Carrick nắm rõ bản sắc đội bóng và biết cách xây dựng mối quan hệ tích cực với từng cá nhân trong đội hình. Anh tin rằng một HLV như vậy có thể đưa Man United trở lại vị thế vốn có.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ Bryan Mbeumo. Tiền đạo này chia sẻ rằng các cầu thủ cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng HLV Carrick, đặc biệt ở cách ông giao tiếp và truyền đạt ý tưởng chiến thuật. Với nền tảng đó, đội bóng dễ dàng thích nghi và phát huy tối đa khả năng.

Hiện tại, MU đang tập huấn tại Ireland nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Leeds United. Trong khi đó, ban lãnh đạo CLB được cho là chưa tiếp cận bất kỳ ứng viên nào khác, cho thấy Carrick đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua.

Nagelsmann cũng là một ứng viên tiềm tàng của MU. Ảnh: EPA.

Dù một số cái tên như Oliver Glasner, Julian Nagelsmann hay Marco Silva từng được nhắc đến, khả năng họ thay thế Carrick hiện không cao. Những tin đồn liên quan đến Luis Enrique, Xavi Hernandez hay Mauricio Pochettino cũng được xem là thiếu cơ sở.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và đưa MU trở lại Champions League, Carrick gần như chắc chắn sẽ được “trao chìa khóa” chính thức cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.