Tuyển Việt Nam tự tin vào chung kết dù đối đầu lép vế Indonesia 09/04/2026 12:56

(PLO)- Trước thềm bán kết AFF Futsal Championship 2026, HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam có những phát biểu đầy quyết tâm khi đối đầu Indonesia.

Trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam gặp đối thủ lớn Indonesia đương kim vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 10-4, chắc chắn là màn so tài căng thẳng giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực.

Indonesia bước vào vòng bán kết với phong độ ấn tượng khi đứng đầu bảng B. Ở lượt trận cuối vòng bảng, họ đánh bại Úc với tỷ số 3-2, qua đó khẳng định sức mạnh và tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, Việt Nam giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng A, sau khi để thua chủ nhà Thái Lan 2-4 trong trận quyết định ngôi đầu.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vừa thua Thái Lan 2-4 và đứng nhì bảng gặp Indonesia ở bán kết. Ảnh: FAT.

Dù vừa nhận thất bại, HLV Giustozzi vẫn thể hiện sự tự tin lớn. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là vượt qua Indonesia để tiến vào trận chung kết.

Ông khẳng định đội hình hiện tại của tuyển Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất, đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng. Theo ông Giustozzi, hành trình phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng ông tin các học trò có thể tạo nên khác biệt.

Điều đáng chú ý là thành tích đối đầu của Giustozzi trước làng bóng Futsal Indonesia lại không mấy khả quan. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông đã ba lần chạm trán đối thủ này. Kết quả cho thấy sự lép vế khi đội bóng của ông để thua hai trận và chỉ giành được một chiến thắng. Lần duy nhất Giustozzi ca khúc khải hoàn là chiến thắng 1-0 tại vòng bảng SEA Games 2025.

HLV Giustozzi (thứ 2 từ phải sang) tự tin giúp các học trò đánh bại Indonesia. Ảnh: VFF.

Hai thất bại còn lại đều đến ở những trận cầu quan trọng, gồm chung kết AFF Futsal 2024 và tứ kết giải châu Á 2026. Những ký ức đó chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực cho Việt Nam trước cuộc tái đấu lần này.

Tuy nhiên, với tuyên bố mạnh mẽ từ HLV Giustozzi, trận bán kết sắp tới được dự đoán sẽ rất quyết liệt khi cả hai đội đều nuôi tham vọng góp mặt ở trận đấu cuối cùng.