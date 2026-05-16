U-17 Việt Nam đánh bại Úc để vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á 16/05/2026 13:40

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam sắp sửa bước vào trận tứ kết U-17 châu Á 2026 với đối thủ lớn Úc bằng tinh thần hưng phấn và đầy tỉnh táo, với quyết tâm vào tốp 4 đội mạnh nhất châu lục.

Sau khi hoàn thành mục tiêu lớn là giành quyền dự FIFA U-17 World Cup 2026, đội tuyển U-17 Việt Nam không muốn dừng lại ở đó. Trước mắt họ là U-17 Úc, đối thủ quen thuộc nhưng rất nguy hiểm ở vòng đấu loại trực tiếp.

HLV Cristiano Roland cho biết không khí trong đội đang rất tích cực. Việc góp mặt ở tứ kết và giành vé World Cup giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin, vui vẻ và có thêm động lực. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải giữ được tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức và sự tập trung như đã thể hiện ở vòng bảng.

Theo HLV Cristiano Roland, những gì các học trò đã trải qua tại giải đấu lần này là bài học rất quý giá. Đây là lần đầu tiên lứa cầu thủ hiện tại có cơ hội chạm tới sân chơi World Cup, vì vậy cảm xúc vui mừng là điều dễ hiểu. Dù vậy, ban huấn luyện đã nhanh chóng nhắc nhở các cầu thủ trở lại trạng thái thi đấu nghiêm túc, bởi phía trước vẫn còn một trận đấu rất lớn.

Thầy trò HLV Roland không muốn dừng lại sau kỳ tích World Cup. Ảnh: VFF.

Ở tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp lại Úc. Trước đó, đội trẻ Việt Nam từng đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-1 tại bán kết giải U-17 Đông Nam Á 2026. Chiến thắng ấy mang lại sự tự tin nhất định, nhưng ông Roland không xem đó là lợi thế tuyệt đối. Ông cho rằng Úc hiện tại đã thay đổi nhiều, mạnh mẽ hơn và chắc chắn sẽ tạo ra thử thách khó khăn hơn rất nhiều.

Nhà cầm quân người Brazil khẳng định Việt Nam phải thi đấu với khả năng cao nhất nếu muốn tiếp tục tiến xa. Toàn đội đã có những buổi trao đổi kỹ lưỡng để cầu thủ hiểu rõ nhiệm vụ, cách vận hành lối chơi và những yêu cầu cụ thể cho trận đấu. Với ông, điều quan trọng không nằm ở việc từng thắng Úc, mà chính là cách học trò chuẩn bị và thể hiện trong 90 phút.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh rằng vòng đấu loại trực tiếp luôn khắc nghiệt hơn nhiều so với vòng bảng. Mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá rất đắt. Vì vậy, U-17 Việt Nam cần giữ sự tập trung ở mức cao, tổ chức đội hình chặt chẽ và duy trì tinh thần đoàn kết như một khối thống nhất. Ông tin các cầu thủ hiểu rõ điều này vì họ đã trực tiếp trải nghiệm áp lực qua từng trận đấu tại giải.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn cao độ. Ảnh: VFF.

Sau khi giành vé World Cup, mục tiêu của bóng đá trẻ Việt Nam không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. HLV Cristiano Roland muốn đội bóng của mình trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận. Khi cơ hội tiến sâu đã mở ra, toàn đội cần nắm bắt bằng tất cả sự quyết tâm. Ông kỳ vọng trạng thái tinh thần tích cực hiện tại sẽ trở thành nguồn năng lượng để các cầu thủ cống hiến hết mình trước Úc.

Trận tứ kết giữa Việt Nam và Úc diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-5 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 17-5 theo giờ Việt Nam. Theo điều lệ giải, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút chính thức, trận đấu sẽ không có hiệp phụ mà bước thẳng vào loạt sút luân lưu 11m để xác định đội giành vé vào bán kết.