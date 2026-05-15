U-17 Việt Nam đừng thỏa mãn và hãy làm tốt hơn Indonesia 15/05/2026 10:37

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam đã có vé đi vòng chung kết World Cup 2026 nhưng hãy đừng làm "phận lót đường".

Năm ngoái đại diện Đông Nam Á là tuyển U-17 Indonesia cũng vinh dự là đội trẻ duy nhất khu vực dự World Cup U-17. Năm nay là U-17 Việt Nam trở thành đội bóng duy nhất Đông Nam Á góp mặt ở Cúp thế giới.

Các chuyên gia bóng đá nhắn nhủ thầy trò HLV Cristiano Roland không nên hài lòng với chính mình khi đã có tấm vé đi World Cup trẻ. Họ cần nỗ lực hơn nữa, trui rèn hơn nữa để tránh làm “phận lót đường” tại World Cup, cùng khao khát giấc mơ chinh phục đỉnh cao.

Năm ngoái U-17 Indonesia dự World Cup trẻ và làm "phận lót đường" khi đá ba trận vòng bảng rồi về trong đó thua Brazil 0-4. Ảnh: FIFA.

Thông thường, tâm lý một đội trẻ Việt Nam khi đã có vé dự World Cup coi như hoàn tất nhiệm vụ, điều này là không nên.

U-17 Việt Nam sau khi vào tứ kết giải châu Á sẽ gặp Úc, với nhiều hy vọng đi tiếp vào bán kết và thậm chí cháy bỏng mục tiêu góp mặt ở chung kết. Đoạn đường phía trước còn những thử thách cực lớn mà thầy trò HLV Roland phải toan tính để tiếp tục đi lên mà không chỉ thỏa mãn với tấm vé World Cup.

U-17 Việt Nam đã có vé dự World Cup và tiếp tục khao khát chinh phục đỉnh cao mới. Ảnh: AFC.

Nhớ năm ngoái World Cup U-17 diễn ra tại Qatar (World Cup U-17 năm nay cũng tại Qatar). Đội tuyển U-17 Indonesia cùng bảng H với Brazil, Zambia, Honduras và họ rời giải ngay sau vòng bảng. Indonesia thua Brazil 0-4, thua Zambia 1-3 và chỉ thắng mỗi Honduras 2-1.

Nhìn vào bài học đó, đội bóng trẻ Việt Nam hãy tự chứng minh không phải đến ngày hội bóng đá thế giới cam chịu “phận lót đường”, đá 3 trận rồi rời giải.

Sau khi vào tứ kết ở một bảng “tử thần”, với ngôi nhất bảng C, những trận đấu chất lượng khác đang chờ U-17 Việt Nam phía trước. Nếu đội tuyển U-17 Việt Nam làm tốt như hồi bán kết U-17 Đông Nam Á, tức đánh bại Úc thì cơ hội đăng quang còn nhiều.