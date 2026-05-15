GIẤC MƠ WORLD CUP THÀNH SỰ THẬT Kỳ tích U-17 Việt Nam và tương lai đoàn quân trẻ 15/05/2026 06:39

(PLO)- Chiến thắng nghẹt thở trước UAE đã đưa U-17 Việt Nam đến World Cup, mở ra hy vọng về một thế hệ có thể thay đổi tương lai bóng đá nước nhà.

Sau trận đấu lịch sử, HLV Cristiano Roland đã lần đầu chia sẻ sâu hơn về tinh thần, bản lĩnh và con đường mà lứa cầu thủ trẻ U-17 Việt Nam đang hướng tới.

Đằng sau 90 phút lịch sử

Đội tuyển trẻ Việt Nam đã tạo nên một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bóng đá nước nhà khi đánh bại U-17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết U-17 châu Á 2026 và chính thức góp mặt tại FIFA U-17 World Cup. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Cristiano Roland bị dội gáo nước lạnh ngay từ giây thứ 16, nhưng rồi vẫn đứng dậy để viết nên màn lội ngược dòng khiến người hâm mộ vỡ òa.

Nhà cầm quân người Brazil không giấu được sự xúc động. Với ông, chiếc vé World Cup danh giá là thành quả xứng đáng cho cả một quá trình dài xây dựng và rèn giũa tập thể. Cristiano Roland cho biết ông luôn cố gắng truyền đạt cho các cầu thủ trẻ hiểu sự khốc liệt của bóng đá đỉnh cao châu Á, với mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt. Chính vì vậy, điều khiến ông tự hào nhất không nằm ở tỉ số, mà chính là cách các cầu thủ phản ứng trong thời điểm khó khăn nhất.

Niềm hạnh phúc của thầy trò HLV Roland khi giành vé chơi Cúp thế giới. Ảnh: VFF.

Trận thua Hàn Quốc từng tạo ra áp lực rất lớn cho Việt Nam. Nỗi thất vọng ấy khiến toàn đội chịu nhiều hoài nghi trước trận quyết đấu với UAE. Khi tiếp tục bị thủng lưới sớm, rất nhiều người nghĩ rằng các cầu thủ trẻ sẽ sụp đổ về tinh thần. Nhưng điều xảy ra trên sân lại hoàn toàn ngược lại. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi bình tĩnh hơn, lì lợm hơn và cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc.

HLV Cristiano Roland tin rằng đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy sự trưởng thành của lứa cầu thủ hiện tại. Theo ông, sai lầm là điều luôn tồn tại trong bóng đá, kể cả với những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Điều quan trọng là cách một đội bóng đứng dậy sau cú ngã. Bóng đá trẻ Việt Nam đã chứng minh họ đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực, giữ được tổ chức chiến thuật và chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Thế hệ vàng cho World Cup 2034

Ông Roland cho rằng tài năng chưa bao giờ là vấn đề lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Thứ ông muốn xây dựng cho các học trò là một tập thể biết chiến đấu vì nhau và mọi cầu thủ đều sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Chính điều đó đã tạo nên kỳ tích.

Bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng trẻ. Ảnh: TNST.

Khi được hỏi đâu là chìa khóa lớn nhất giúp U-17 Việt Nam tạo nên hành trình lịch sử, Cristiano Roland nhắc nhiều đến tinh thần đoàn kết. Ông thừa nhận bóng đá Việt Nam luôn có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt và tư duy chơi bóng thông minh. Tuy nhiên, nếu mỗi cá nhân thi đấu rời rạc, đội bóng sẽ rất khó đi xa ở sân chơi lớn.

Nhà cầm quân người Brazil dành nhiều thời gian để xây dựng sự gắn kết trong phòng thay đồ. Ông muốn các cầu thủ xem nhau như anh em trong gia đình, sẵn sàng hỗ trợ, bọc lót và chạy thay phần đồng đội. Chính nguồn năng lượng ấy giúp U-17 Việt Nam duy trì cường độ thi đấu rất cao, kể cả khi thể lực bắt đầu suy giảm ở cuối trận.

Theo Cristiano Roland, chiến công lần này có thể trở thành cú hích lớn cho tương lai bóng đá Việt Nam. Ông đánh giá cao vai trò của VFF trong việc đầu tư và tạo điều kiện cho bóng đá trẻ phát triển. Từ cơ sở vật chất, môi trường tập luyện cho đến các chuyến cọ xát quốc tế, mọi thứ đều đang dần được cải thiện để giúp cầu thủ trẻ tiến bộ nhanh hơn.

Ông thầy người Brazil tạo nên kỳ tích cho bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sau chiến thắng lịch sử, U-17 Việt Nam cũng nhận khoản thưởng 1 tỉ đồng từ VFF như sự ghi nhận cho tinh thần thi đấu quả cảm. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá rất cao cách đội bóng vượt qua nghịch cảnh, đặc biệt là việc rút kinh nghiệm nhanh sau thất bại trước Hàn Quốc để hoàn thiện hơn về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

Dù đã giành vé dự World Cup, hành trình của U-17 Việt Nam tại giải châu Á vẫn chưa kết thúc. Phía trước là trận tứ kết với Úc, đối thủ sở hữu thể hình, tốc độ và kinh nghiệm đáng gờm. Tuy nhiên, với tinh thần vừa thể hiện, đội bóng trẻ Việt Nam đang mang lại niềm tin rất lớn cho người hâm mộ.

Màn ngược dòng ngoạn mục của các chiến binh đỏ. Ảnh: TAFC.

HLV Cristiano Roland cũng nhìn xa hơn một giải đấu trẻ. Ông tin lứa cầu thủ hiện tại có thể trở thành nền móng cho tương lai bóng đá Việt Nam trong 10 năm tới. Theo định hướng của VFF, đây là thế hệ được đầu tư dài hạn để hướng đến những mục tiêu lớn hơn, trong đó có tham vọng góp mặt ở vòng loại World Cup 2034 với tư cách một lực lượng nòng cốt.

Giữa những đêm thức trắng của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, U-17 Việt Nam đã mang đến nhiều hơn một chiến thắng. Họ tạo ra niềm hy vọng bóng đá Việt Nam thực sự mơ lớn trong tương lai.