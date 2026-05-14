1 tỉ đồng cho kỳ tích U-17 Việt Nam và tham vọng World Cup 2034 14/05/2026 09:55

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam tiếp tục tạo nên dấu ấn lớn tại Vòng chung kết U-17 châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở UAE 3-2 để vào tứ kết.

U-17 Việt Nam vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Cristiano Roland chính thức sở hữu vé tham dự vòng chung kết U-17 World Cup. Sau kỳ tích đáng nhớ ấy, đội tuyển trẻ được thưởng 1 tỷ đồng như sự ghi nhận cho tinh thần chiến đấu quả cảm.

Trận đấu cuối vòng bảng diễn ra theo kịch bản đầy thử thách với Việt Nam. Đội bóng trẻ áo đỏ bị thủng lưới ngay ở giây thứ 16, thời điểm có thể khiến bất kỳ tập thể nào rơi vào hoang mang. Tuy nhiên, các cầu thủ không sụp đổ. Họ kiên trì bám sát đấu pháp, từng bước lấy lại thế trận và tạo nên cuộc lội ngược dòng giàu cảm xúc trước UAE.

Trực tiếp có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch VFF, bày tỏ sự tự hào lớn với màn trình diễn của toàn đội. Ông đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc, bản lĩnh thi đấu và cách các cầu thủ trẻ vượt qua áp lực ở thời điểm khó khăn nhất.

Các học trò HLV Cristiano Roland đã thắng Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 0-1 và thắng ngược UAE 3-2 để giành quyền chơi Cúp thế giới 2026. Ảnh: TAFC.

Theo Chủ tịch VFF, chiến thắng này càng đáng khen khi các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã biết rút kinh nghiệm sau thất bại trước U-17 Hàn Quốc. Những hạn chế về chuyên môn được điều chỉnh kịp thời, trong khi tinh thần thi đấu được nâng lên rõ rệt. Đó chính là yếu tố quan trọng giúp đội bóng đứng dậy mạnh mẽ và hoàn thành mục tiêu lớn tại giải đấu.

Sau khi giành vé World Cup trẻ, U-17 Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Trước mắt đội là trận tứ kết gặp U-17 Úc, đối thủ được đánh giá rất khó chịu. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng, đồng thời động viên toàn đội tiếp tục giữ sự tập trung, siết chặt kỷ luật và chuẩn bị kỹ về tâm lý lẫn chiến thuật.

Lứa U-17 hiện tại được xem là thế hệ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. VFF đang định hướng đầu tư dài hạn cho nhóm cầu thủ này, với mục tiêu xây dựng nền tảng nhân sự chất lượng cho tương lai, xa hơn là hành trình hướng đến vòng loại World Cup 2034.