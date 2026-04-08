Campuchia nhập tịch ồ ạt, quyết "lật" tuyển Việt Nam và Indonesia 08/04/2026 06:39

(PLO)- Bóng đá Đông Nam Á đang bước vào một cuộc chạy đua chưa từng có, với những tấm hộ chiếu có thể trở thành “vũ khí chiến lược” để thay đổi cục diện và mới nhất là tham vọng của bóng đá Campuchia.

Trước làn sóng nhập tịch ngoại binh để nâng tầm đội tuyển quốc gia, Campuchia nổi lên như một cái tên đầy thách thức khi chuẩn bị lực lượng nhập tịch quy mô lớn cho AFF Cup 2026, trong bảng đấu nhọc nhằn khi phải chạm trán những đối thủ nặng ký như tuyển Việt Nam và Indonesia.

Chiến dịch mới của bóng đá Campuchia

Hiện tại, đội tuyển Campuchia đang có trong tay sáu cầu thủ mang quốc tịch mới, bao gồm Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Mohammed Faeez, Coulibaly Abdel Kader, Rafael Andres Nieto Rondon và Takaki Ose. Đây là những gương mặt được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội bóng cả về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, ba cầu thủ khác gồm Privat Mbarga, Alisher Mirzaev và Anderson Zogbe cũng đã sở hữu hộ chiếu Campuchia, dù chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chính sách nhập tịch của Campuchia được xem là khá “mở”, tạo điều kiện để các cầu thủ nước ngoài có thể nhanh chóng đủ điều kiện thi đấu. Ngoài yêu cầu cư trú liên tục bảy năm, chính phủ nước này còn cho phép các cá nhân nhập tịch thông qua hình thức đầu tư khoảng 1,25 tỉ riel (khoảng 7,5 tỉ đồng) hoặc đóng góp 1 tỉ riel cho ngân sách. Điều này mở ra cánh cửa lớn để thu hút cầu thủ ngoại, đặc biệt là những ngôi sao đang thi đấu tại các giải trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam không còn dễ thắng đậm Campuchia như thời gian trước đây. Ảnh: CCT.

Chiến lược này của Campuchia được đánh giá là nhằm trực tiếp cạnh tranh với các ông lớn Đông Nam Á, nhất là Việt Nam và Indonesia - hai đội tuyển đang có bước tiến mạnh mẽ nhờ tận dụng nguồn lực cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc gác hải ngoại.

Việc nằm chung bảng A với những đối thủ này tại AFF Cup 2026 khiến bóng đá Campuchia buộc phải thay đổi để không cam chịu đóng vai “kẻ lót đường”.

Theo thể thức, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á sẽ kéo dài hơn 1 tháng như… World Cup, diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 26-8-2026, với vòng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, sau đó là các trận bán kết và chung kết theo thể thức lượt đi và về. Đây là sân khấu để Campuchia kiểm chứng hiệu quả của chiến lược nhập tịch mà họ đang theo đuổi.

Làng bóng Campuchia ráo riết nâng cấp đội hình tuyển quốc gia bằng ngoại lực. Ảnh: CCT.

Chạy đua nhập tịch ở làng bóng Đông Nam Á

Trong vài năm qua, xu hướng sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch đang lan rộng khắp Đông Nam Á. Nguồn tin từ chuyên trang Seasia Goal cho thấy khu vực đang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt khi các đội tuyển tích cực tìm kiếm nguồn lực từ nước ngoài để nâng cao sức cạnh tranh. Mục tiêu của những đội bóng không chỉ dừng lại ở khu vực mà còn hướng tới việc tạo dấu ấn ở sân chơi châu lục và xa hơn.

Bóng đá Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu cho cách tận dụng hiệu quả nguồn cầu thủ nhập tịch. Hai cái tên gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên nhanh chóng khẳng định giá trị khi góp công lớn trong chiến thắng Malaysia 3-1 tại lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2027 và giao hữu thắng Bangladesh vào cuối tháng 3. Màn trình diễn ấn tượng của họ giúp cả hai lọt vào đội hình tiêu biểu, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với lối chơi của đội tuyển.

Nhưng không phải đội tuyển nào ở Đông Nam Á cũng thênh thang trên con đường nhập tịch ngoại binh. Malaysia dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch vẫn đang rơi vào khủng hoảng sau các án phạt liên quan đến sai phạm hồ sơ. Điều này khiến họ mất cơ hội đi vòng chung kết Asian Cup 2027, tạo nên bài học lớn cho các quốc gia trong khu vực khi theo đuổi chiến lược tương tự.

Indonesia có nhiều ngoại binh nhập tịch gốc Hà Lan. Ảnh: ANH THỊNH.

Bên cạnh nhóm cầu thủ nhập tịch hoàn toàn, xu hướng sử dụng cầu thủ con lai cũng đang phát triển mạnh. Philippines tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 19 cầu thủ mang dòng máu lai, trong khi Indonesia xếp sau với 16 cái tên, phần lớn có nguồn gốc Hà Lan. Chính lực lượng này đã góp phần giúp Indonesia tạo nên bước tiến lịch sử khi lần đầu lọt vào vòng loại thứ tư World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam cũng không đứng ngoài xu hướng khi sở hữu các cầu thủ lai chất lượng như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Cao Pendant Quang Vinh. Những cái tên này mang đến sự kết hợp giữa thể hình, kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại, giúp HLV Kim Sang-sik duy trì vị thế cạnh tranh.

Tuyển Việt Nam mạnh hơn với cầu thủ nhập tịch và mang hai dòng máu. Ảnh: CCT.

Trong bức tranh chung đó, Campuchia đang chọn cách đi nhanh và mạnh hơn bằng việc mở rộng cánh cửa nhập tịch. Đây là canh bạc lớn, bởi nếu thành công, họ có thể tạo ra một sự phát triển đáng kể, thậm chí gây bất ngờ trước những đội bóng mạnh hơn. Ngược lại, nếu không có sự hòa nhập tốt giữa các cầu thủ, chiến lược này có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Dù vậy, với sự chuẩn bị quyết liệt và tham vọng rõ ràng, Campuchia chắc chắn sẽ không còn là đối thủ dễ bị xem nhẹ tại AFF Cup 2026. Những trận chiến sắp tới là màn so tài gay gắt về chiến thuật và chứng kiến cuộc đọ sức giữa những chính sách phát triển bóng đá của cả khu vực.