Chấn động: Thêm ngôi sao nhập tịch Indonesia bị treo giò 06/04/2026 13:51

(PLO)- Cơn địa chấn hành chính đang làm rung chuyển CLB Go Ahead Eagles khi hậu vệ cánh trái trụ cột Dean James nhập tịch Indonesia bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu.

Trong trận derby rực lửa với PEC Zwolle diễn ra vào tối 5-4, cầu thủ nhập tịch Indonesia Dean James đã phải ngậm ngùi ngồi trên khán đài nhìn các đồng đội chinh chiến.

Dù thiếu vắng quân bài chiến lược nơi hành lang cánh, đội bóng vùng Deventer vẫn tạo nên một màn tra tấn nghẹt thở khi nã vào lưới đối thủ tới 5 bàn không gỡ tại thánh địa De Adelaarshorst.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ một đơn khiếu nại đầy tính toán của NAC Breda. Sau thất bại muối mặt 0-6 trước Go Ahead Eagles vào giữa tháng 3, đội bóng đang chật vật ở nhóm cầm đèn đỏ này đã ngay lập tức "tấn công" vào hồ sơ pháp lý của Dean James.

Dean James (phải) phải ngồi ngoài trong trận đấu của Go Ahead Eagles vì nghi án giấy tờ không hợp lệ. Ảnh: EPA.

Đối thủ đặt nghi vấn về tính hợp pháp của hộ chiếu và giấy phép lao động của anh sau khi cầu thủ này hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia vào năm 2025. Phía NAC Breda thậm chí còn tham vọng yêu cầu hủy bỏ kết quả trận đấu hoặc tổ chức đá lại nhằm tìm kiếm cơ hội trụ hạng mong manh.

Rắc rối này không dừng lại ở cấp độ CLB. Nó đã trực tiếp cướp đi giấc mơ World Cup 2026 của Dean James. Do phải vật lộn với các thủ tục hành chính phức tạp, cầu thủ 25 tuổi đã lỡ hẹn với chiến dịch bảo vệ danh hiệu của đội tuyển quốc gia Indonesia trong các cuộc đối đầu với Bulgaria và St. Kitts và Nevis. Đáng lo ngại hơn, những cái tên đình đám khác như Justin Hubner hay Nathan Tjoe-A-On cũng đang rơi vào tầm ngắm vì có tình cảnh tương tự.

Có nhiều cầu thủ Indonesia nhập tịch bị cho là ngoài khối EU nên bị tính là ngoại binh ở các CLB tại Hà Lan, Bỉ,... Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, trên sân cỏ, đoàn quân của HLV Melvin Boel đã chứng minh họ có thể vượt qua nghịch cảnh. Những pha lập công của Sigurdarson, Tengstedt, Edvardsen, Adelgaard và Suray đã giúp Go Ahead Eagles leo lên vị trí thứ 11, củng cố vững chắc suất trụ lại giải đấu cao nhất Hà Lan.

Chia sẻ với báo giới, thủ quân Joris Kramer lộ rõ vẻ tiếc nuối khi cả Dean James và Richonell Margaret đều phải vắng mặt vì những rào cản pháp lý ngoài chuyên môn. Anh khẳng định đây là những nhân tố sở hữu năng lực xuất chúng và hy vọng bộ phận hành chính sẽ sớm tìm ra lối thoát để đội bóng có được sức mạnh tốt nhất cho giai đoạn nước rút của mùa giải.