Sốc: Cầu thủ nhập tịch Indonesia bị cấm thi đấu hàng loạt 05/04/2026 17:14

(PLO)- Vụ bê bối hộ chiếu đang gây chấn động bóng đá châu Âu, thường được gọi là “Passportgate”, không còn bó hẹp ở Hà Lan mà đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến giải vô địch Bỉ, liên quan đến các cầu thủ nhập tịch Indonesia.

Những lo ngại về tính hợp lệ của giấy tờ cá nhân các cầu thủ nhập tịch Indonesia khiến nhiều CLB buộc phải hành động thận trọng, và hệ quả đầu tiên đã xuất hiện với trường hợp của Gyrano Kerk tại Royal Antwerp.

Trong trận play off Europa League diễn ra ngày 3/4, Antwerp quyết định không sử dụng Kerk dù anh vẫn đủ thể lực. Lý do không nằm ở chuyên môn mà xuất phát từ sự bất ổn liên quan đến hộ chiếu của cầu thủ này.

Sinh ra tại Hà Lan nhưng mang quốc tịch Suriname, Kerk hiện phải hoàn tất và làm rõ toàn bộ giấy tờ pháp lý trước khi được phép trở lại thi đấu. Ban lãnh đạo Antwerp nhấn mạnh đây là bước đi phòng ngừa nhằm tránh rủi ro khi vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Oratmangoen (phải) có quốc tịch Indonesia nên bị xếp vào nhóm cầu thủ ngoài EU. Ảnh: EPA.

Trong lúc đó, nhiều sự chú ý đang dồn về các cầu thủ Indonesia đang chơi bóng tại Bỉ. Hiện có hai cái tên đáng chú ý là Ragnar Oratmangoen (FC Dender) và Joey Pelupessy (Lommel SK).

Oratmangoen chuyển sang quốc tịch Indonesia trước khi gia nhập CLB Dender, khiến anh được xếp vào nhóm cầu thủ ngoài EU. Trong khi đó, Pelupessy ký hợp đồng với Lommel rồi mới hoàn tất thủ tục nhập tịch vào đầu năm 2025. Cả hai trường hợp đều có thể bị rà soát nếu các quy định về đăng ký cầu thủ và quốc tịch bị siết chặt.

Cho đến lúc này, các CLB Dender và Lommel vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng sự im lặng này càng làm tăng thêm sự bất an. Nếu các cơ quan quản lý mở rộng điều tra, nguy cơ các cầu thủ Indonesia bị ảnh hưởng là hoàn toàn có thật, đặc biệt khi quy định về cầu thủ ngoài EU tại châu Âu vốn rất nghiêm ngặt.

Pelupessy (trái) có thể không đủ điều kiện thi đấu. Ảnh: EPA.

Trước đó tại Hà Lan, vụ việc bùng phát khi NAC Breda báo cáo trường hợp của Dean James, một cầu thủ mang quốc tịch Indonesia bị nghi không đủ điều kiện thi đấu. Sau đó, truyền thông địa phương cho biết một số cầu thủ Indonesia khác cũng bị đưa vào diện kiểm tra, thậm chí có người bị tạm dừng thi đấu để xác minh giấy tờ. Dù chưa có án phạt chính thức trên diện rộng, tình hình đã tạo ra làn sóng lo ngại lớn.

Khi “Passportgate” tiếp tục lan rộng, các CLB châu Âu buộc phải siết chặt kiểm soát pháp lý bằng cách tự treo giò cầu thủ của mình. Với các ngoại binh nhập tịch Indonesia, đây là giai đoạn đầy bất ổn, khi chỉ một sai sót nhỏ trong giấy tờ cũng đủ khiến sự nghiệp bị gián đoạn bất cứ lúc nào, tương tự bóng đá Malaysia đang bị cấm thi đấu 7 cầu thủ trong một năm.