Khó tin Arsenal mất liền 2 danh hiệu 05/04/2026 12:18

(PLO)- Arsenal đang trải qua giai đoạn đáng quên khi liên tiếp nhận hai thất bại quan trọng, khiến tham vọng giành danh hiệu mùa này bị giáng đòn mạnh.

Những gì diễn ra trong ít ngày qua cho thấy đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, trong lúc Arsenal đang muốn cạnh tranh ở các đấu trường lớn.

Trước kỳ nghỉ quốc tế, Arsenal đã gục ngã trong trận chung kết Carabao Cup trước Man City với tỷ số 0-2. Nico O’Reilly là người lập công, khép lại hy vọng giành chiếc cúp đầu tiên của “Pháo thủ” trong mùa giải. Tưởng chừng quãng nghỉ sẽ giúp đội bóng lấy lại tinh thần, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Ngay khi trở lại, Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi để thua Southampton 1-2 tại tứ kết FA Cup trên sân St. Mary’s. Kết quả này đồng nghĩa với việc họ chính thức dừng bước ở giải đấu lâu đời nhất nước Anh, qua đó đánh mất thêm một cơ hội nâng cúp.

Pháo thủ thành London dừng cuộc chơi ở 2 giải đấu lớn. Ảnh: EPA.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta thẳng thắn thừa nhận sự thất vọng. Ông cho rằng đội bóng đã tạo ra đủ cơ hội để kiểm soát trận đấu, nhưng sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, việc không tận dụng được những tình huống thuận lợi là điều khó chấp nhận ở cấp độ này.

Bên cạnh đó, Arteta cũng chỉ ra điểm yếu trong cách tổ chức phòng ngự. Arsenal không gây đủ áp lực từ xa, để đối thủ dễ dàng tiếp cận khu vực nguy hiểm. Điều này trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, khiến thế trận trở nên bất lợi và cuối cùng phải trả giá bằng tấm vé đi tiếp.

Dù vậy, Arteta không đổ lỗi cho cá nhân nào, kể cả tình huống Ben White xử lý lỗi dẫn đến bàn mở tỷ số của Ross Stewart. Ông thầy trẻ xem đó là một phần tất yếu của bóng đá, khi sai lầm có thể xảy ra và đối thủ sẵn sàng trừng phạt ngay lập tức.

Thầy trò HLV Arteta còn 2 đấu trường quan trọng để chinh phục. Ảnh: EPA.

Arsenal giờ đây buộc phải nhanh chóng đứng dậy khi lịch thi đấu phía trước vô cùng khắc nghiệt. Họ sẽ chạm trán Sporting Lisbon tại Champions League trong hai lượt trận quan trọng. Xen giữa là cuộc đối đầu với Bournemouth tại Premier League, với mỗi điểm số đều mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua vô địch.

Đáng chú ý, trận gặp Manchester City sau đó có thể trở thành bước ngoặt quyết định cả mùa giải. Nếu không cải thiện phong độ, Arsenal có nguy cơ trắng tay dù từng được kỳ vọng rất lớn.