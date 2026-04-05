Lý do độc cô cầu bại Khabib đang gây phẫn nộ ở Thái Lan 05/04/2026 13:35

Độc cô cầu bại MMA (võ tổng hợp) Khabib Nurmagomedov đang ở Thái Lan và bỗng dưng thần tượng của nhiều giới có những phát biểu gây phẫn nộ.

Vì sao? Trong một câu hỏi của phóng viên rằng Khabib có ủng hộ các võ sĩ nữ chơi MMA. Câu hỏi có toan tính đưa Khabib vào thế khó và cựu võ sĩ MMA của Nga đến từ Dagestan lại trả lời rất chi tiết nhưng mang tính lên án việc võ sĩ nữ tham gia vào sàn đấu đầy máu me này.

Câu trên với Khabib rất nhạy cảm bởi nhiều lẽ. Thứ nhất, Khabib theo đạo Hồi, một đạo giáo nghiêm khắc với nữ giới, vì trên sàn đấu ăn mặc hở hang (?) là không thích hợp.

Hơn nữa ở Trung Á, trong đó có rất nhiều vùng đất của Nga, nơi có nhiều võ sĩ MMA khét tiếng, nhưng nơi đây không chấp nhận giới tính thứ ba. Nếu những người thuộc giới tính thứ 3 biểu hiện giới tính của mình nơi công cộng thì rất dễ bị miệt thị và thậm chí bị tấn công. Những nữ võ sĩ trên các sàn đấu MMA với hơn 70% thuộc giới tính thứ ba.

Những trận MMA của nữ đầy máu me khiến độc cô cầu bại Khabib phản đối nữ thượng đài MMA. Ảnh: S.S

Mặt khác, câu hỏi của phóng viên dành cho Khabin lại diễn ra ở Thái Lan trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Sun Hills rất nhạy cảm vì đất nước này rất cởi mở với giới tính thứ ba và cũng có những trung tâm phẫu thuật chuyển giới nổi tiếng thế giới.

Khabib Nurmagomedov lý luận: “Từ ngàn đời nay và cả đấng sáng tạo tạo ra phụ nữ, đó là phái đẹp, dịu dàng, chân yếu tay mềm, còn đàn ông là phái mạnh. Những trận MMA bê bết máu chẳng là gì nếu đó là hai gã đàn ông choảng nhau. Nhưng nếu đó là cuộc đánh nhau của nữ thì bạn sẽ thấy nó thật hãi hùng và rất ác độc. Tôi hoàn toàn phản đối phụ nữ lên sàn MMA”.

Nơi xuất thân và đạo giáo của độc cô cầu bại Khabib qua 29 trận toàn thắng rồi treo găng nói về phụ nữ trên sàn MMA không có gì là sốc, nhưng nó bất ngờ.

Tuy nhiên, thế giới ngày nay đang hướng đến bình đẳng giới mà cách trả lời của Khabib tại Thái Lan tạo ra những làn sóng chống đối. Quan điểm của Khabib là hoàn toàn chia sẻ được bởi xuất thân của anh, về đạo giáo và quê hương anh.