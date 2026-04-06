V-League lộ diện ‘cỗ máy hủy diệt’ đáng sợ 06/04/2026 06:39

(PLO)- Chiến thắng tưng bừng SHB Đà Nẵng đã giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng, và bộc lộ toàn bộ sức mạnh đáng gờm của ứng viên số một cho chức vô địch V-League mùa này.

CLB CAHN thăng tiến với những chiến thắng ấn tượng các đối thủ cạnh tranh như Ninh Bình hay đương kim vô địch Nam Định, trong khi Hà Nội FC hoặc CLB Công an TP.HCM có phong độ chập chờn. Và dường như hiện tại ở V-League chỉ còn mỗi Viettel có khả năng tranh chấp ngôi vương với thầy trò Polking.

Sức mạnh đáng gờm của CAHN

Trận đấu giữa CLB CAHN và SHB Đà Nẵng ở vòng 17 V-League 1 đã mang đến một kịch bản hoàn toàn khác so với lần chạm trán trước đó. Nếu như ở trận đá bù vòng 13, đội bóng sông Hàn từng gây rất nhiều khó khăn và chỉ chịu thua sát nút 0-1, thì lần tái đấu này lại là một màn trình diễn một chiều. CAHN áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng đậm đà 5-1, khẳng định vị thế vượt trội của mình.

3 điểm có được từ trận đấu này giúp thầy trò HLV Polking nâng tổng điểm lên 44, qua đó tạo khoảng cách lên tới 10 điểm so với đội đứng sau. Đây là lợi thế cực lớn trong bối cảnh mùa giải V-League đang bước vào giai đoạn quyết định. Khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hà Nội FC hay CLB Công an TP.HCM liên tục đánh rơi điểm số vì phong độ thiếu ổn định, CAHN lại duy trì được sự chắc chắn đáng kinh ngạc.

Tiểu tướng Đình Bắc vừa lập cú đúp trong trận thắng lớn chủ nhà SHB Đà Nẵng 5-1 ở vòng 17 V-League hồi cuối tuần. Ảnh: VPF.

Nhìn vào cách đội bóng này vận hành, có thể thấy họ đang sở hữu một bộ khung gần như hoàn hảo. Từ những chiến thắng trước các đối thủ khó chịu như Ninh Bình hay đương kim vô địch Nam Định, CAHN cho thấy họ thắng một cách thuyết phục. Trong bức tranh chung của V-League mùa này, dường như chỉ còn Viettel đủ khả năng bám đuổi và tạo áp lực trong cuộc đua vô địch.

Sở hữu chiều sâu đội hình hiếm có, chiến thuật linh hoạt cùng phong độ ổn định, CAHN đang hội tụ đầy đủ yếu tố để tiến thẳng đến ngai vàng V-League.

Điểm mạnh của ứng viên số một

Sức mạnh của CAHN nằm ở chất lượng nhân sự vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Đội bóng này quy tụ hàng loạt tuyển thủ quốc gia, từ những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Việt Anh, thủ thành Nguyễn Filip cho đến lớp cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Đình Bắc, Lê Văn Đô hay Minh Phúc.

HLV Polking và các cộng sự đang có một "cỗ máy hủy diệt" đáng gờm ở V-League. Ảnh: CHC.

Bên cạnh đó, những gương mặt vừa trở lại khoác áo đội tuyển như Đình Trọng, Văn Hậu hay Thành Long cũng mang lại sự ổn định rất đáng kể. Ngay cả những cầu thủ ít ra sân do chấn thương như Phan Văn Đức hay Vũ Văn Thanh cũng đủ cho thấy lực lượng của CAHN dày đến mức nào.

Ngoại binh của đội bóng này cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Alan mang đến khả năng săn bàn sắc bén, Leo Artur đóng vai trò sáng tạo trong lối chơi tấn công, trong khi Vitao và Hugo Gomes giúp tuyến giữa và hàng thủ duy trì sự chắc chắn. Sự kết hợp hài hòa giữa nội binh chất lượng và ngoại binh hiệu quả giúp CAHN luôn có nhiều phương án triển khai chiến thuật.

Yếu tố thứ hai là chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua cực tốt. Ngay cả khi thiếu vắng một vài trụ cột như Văn Hậu, Việt Anh hay Đình Trọng, đội bóng này vẫn duy trì được sự ổn định. HLV Polking thậm chí có thể để những cầu thủ đang đạt phong độ cao như tiểu tướng Đình Bắc trên băng ghế dự bị mà không làm suy giảm sức mạnh tổng thể. Điều này cực kỳ quan trọng trong một giải đấu kéo dài như V-League, khi yếu tố thể lực và sự bền bỉ đóng vai trò quyết định.

Khó có CLB nào đủ sức cản CAHN băng băng về đích số 1 ở V-League mùa này. Ảnh: CHC.

Cuối cùng, phong độ ổn định chính là nền tảng giúp CAHN bứt lên trong cuộc đua vô địch. Trong khi nhiều đối thủ thi đấu thất thường, CAHN lại duy trì được nhịp chiến thắng đều đặn. Họ biết cách kiểm soát trận đấu, tận dụng cơ hội và giữ vững sự tập trung trong những thời điểm quan trọng. Đây là phẩm chất thường chỉ xuất hiện ở những đội bóng có bản lĩnh vô địch.

Với khoảng cách điểm số hiện tại cùng những gì đã thể hiện, CAHN đang nắm trong tay lợi thế quá lớn. Phong độ của các học trò HLV Polking tiếp tục duy trì như thế, chức vô địch V-League 2025-2026 sẽ khó thoát khỏi tay đội bóng ngành công an.