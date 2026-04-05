Tuyển Anh thua đau Brazil ở trận tứ kết World Cup 2026, Mbappe giành ngôi vua phá lưới 05/04/2026 17:38

(PLO)- Một kịch bản thú vị vừa được trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra cho hành trình của đội tuyển Anh tại World Cup, khi “Tam Sư” được dự đoán sẽ tiến sâu nhưng rồi dừng bước theo cách đầy tiếc nuối trước Brazil ở vòng tứ kết.

Điều đáng chú ý là trước khi bị loại, đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel sẽ tạo ra trận đấu hấp dẫn nhất giải.

Theo mô phỏng này, Tam sư khởi đầu vòng bảng tương đối ổn định. Họ chia điểm với Croatia trong trận ra quân, sau đó lần lượt đánh bại Panama và Ghana để đứng đầu bảng. Việc giành ngôi đầu giúp Anh có lợi thế lớn khi bước vào vòng knock out, nơi họ được dự đoán sẽ vượt qua Uzbekistan với chiến thắng cách biệt 3-0.

Harry Kane cùng đồng đội được AI dự báo vào đến tứ kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Đến vòng tiếp theo, thử thách mang tên Mexico - một trong những đội đồng chủ nhà - được xem là không dễ dàng. Dù vậy, tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn và giành chiến thắng sít sao 2-1 để tiến vào tứ kết. Tại đây, họ chạm trán Brazil trong trận đấu được ví như “chung kết sớm” của giải đấu.

Diễn biến trận đấu được AI mô tả cực kỳ kịch tính. Harry Kane mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng Vinicius nhanh chóng đáp trả bằng một pha đi bóng đẳng cấp. Brazil sau đó vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của tài năng trẻ Endrick. Khi mọi thứ tưởng chừng khép lại, Jude Bellingham tỏa sáng đúng lúc với bàn gỡ ở phút 88, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

AI cho rằng Mbappe sẽ ghi 8 bàn thắng ở Cúp thế giới mùa hè này. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, bi kịch đến với tuyển Anh trong thời gian đá thêm. Vinicius tiếp tục trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 và tiễn đối thủ về nước. Sau khi vượt qua tuyển Anh, Brazil được dự đoán sẽ đánh bại Argentina ở bán kết trước khi hạ Pháp trong trận chung kết để đăng quang.

Cá nhân Vinicius được kỳ vọng sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn với tám pha lập công, khép lại một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc.