V-League nóng rực cuộc đua sinh tồn và ngôi vương 07/04/2026 06:39

(PLO)- Vòng 17 V-League 2025-2026 hiện ra hai bức tranh đối lập rõ rệt khi ở nhóm cuối, cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở từng điểm số sau cú bứt phá bất ngờ của Thanh Hóa, trong khi trên đỉnh bảng, CLB Công an Hà Nội một mình một ngựa nới rộng khoảng cách với phần còn lại.

Ở dưới đáy bảng xếp hạng V-League mùa này đang trở nên rất kịch tính, khi khoảng cách giữa các đội chỉ được tính bằng vài điểm mong manh.

Thanh Hóa “lột xác” và cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở

PVF-CAND và SHB Đà Nẵng hiện cùng có 12 điểm, tiếp tục chìm sâu trong áp lực sau vòng đấu mà một đội hòa, đội còn lại trắng tay. Trong bối cảnh đó, Thanh Hóa bất ngờ tạo nên cú hích cực mạnh sau chiến thắng đậm CLB Công an TP.HCM 4-0, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 với 16 điểm trên bảng xếp hạng V-League.

Chiến thắng của Thanh Hóa giống như một lời tuyên bố mạnh mẽ của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã thực sự trở lại sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Trước đó, đội bóng xứ Thanh từng rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, bị cấm chuyển nhượng và không thể đăng ký bổ sung cầu thủ ở V-League. Có thời điểm, họ bước vào trận đấu với nỗi lo không đủ người thi đấu đúng nghĩa.

Minh Đoàn và đồng đội Thanh Hóa vượt qua nhiều khó khăn để giành chiến thắng ấn tượng ở vòng 17 V-League. Ảnh: VPF.

Thanh Hóa bắt đầu xây dựng lối chơi rõ ràng, tổ chức chiến thuật mạch lạc hơn. Sự chuyển biến này được thể hiện rõ trên sân cỏ, đặc biệt trong trận thắng áp đảo đội khách đến từ TP.HCM. Chủ nhà phòng ngự kín kẽ, tổ chức tốt và tận dụng cơ hội hiệu quả, điều hiếm thấy trong giai đoạn khó khăn trước đó.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM lại gây thất vọng lớn ở V-League mùa này. Dù sở hữu lực lượng được đánh giá cao với những cái tên nổi bật như Nguyễn Tiến Linh cùng các ngoại binh chất lượng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức lại bế tắc hoàn toàn trước hàng thủ đối phương. Những pha dứt điểm thiếu chính xác, cộng với tâm lý nóng vội, khiến họ không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng dù tạo ra không ít cơ hội.

Thất bại này là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng của đội bóng ngành công an. Hiếm muộn khả năng tận dụng cơ hội và thiếu tính sắc bén ở hàng công, mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League ngày càng trở nên xa vời cho CLB Công an TP.HCM.

CLB PVF-CAND chìm sâu dưới đáy bảng V-League mùa này. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng vẫn còn rất rộng mở. Khoảng cách giữa nhóm cuối và các đội phía trên như SL Nghệ An, Hà Tĩnh, B. TP.HCM, Thanh Hóa hay HA Gia Lai chỉ dao động từ 2 đến 8 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một vài vòng đấu thành công, cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều. Nhưng cũng chính vì thế, áp lực dành cho những đội bóng đang ở ranh giới nguy hiểm là cực kỳ lớn.

CLB Công an Hà Nội tăng tốc, Viettel hụt hơi

Trái ngược với sự giằng co ở nhóm cuối, cuộc đua vô địch V-League đang dần nghiêng hẳn về một phía. CLB Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đè bẹp SHB Đà Nẵng với tỷ số 5-1. Chiến thắng này giúp họ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và tạo ra khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội xếp thứ hai Viettel.

Khoảng cách tương đương ba trận thắng mang lại lợi thế rất lớn cho đội bóng Thủ đô trong giai đoạn còn lại của V-League. Trong khi đó, Viettel lại bỏ lỡ cơ hội rút ngắn điểm số khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trên sân của SL Nghệ An.

CLB Công an Hà Nội bỏ xa Viettel đến 3 trận thắng. Ảnh: VPF.

Trận đấu này cho thấy những vấn đề đáng lo ngại của Viettel. Họ để thủng lưới từ rất sớm sau sai lầm trong khâu phối hợp phòng ngự, và phải chờ đến tận phút 90 mới tìm được bàn gỡ. 1 điểm giành được không đủ giúp họ duy trì áp lực lên đội đầu bảng, khi đối thủ đang duy trì phong độ quá ổn định.

Khoảng cách bị nới rộng buộc Viettel phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Velizar Popov rõ ràng còn nhiều việc phải làm, từ cải thiện sự tập trung nơi hàng thủ đến nâng cao hiệu quả tấn công.

Ở các diễn biến khác, Hải Phòng đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân Lạch Tray, chấm dứt chuỗi trận kém cỏi trước đó. Nam Định cũng cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ sau khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại. Chiến thắng 2-0 trên sân Hà Tĩnh giúp họ tiến gần hơn tới nhóm giữa bảng xếp hạng.

Xuân Son đang có phong độ cao trong màu áo Nam Định. Ảnh: PVF.

Đáng chú ý, tiền đạo Xuân Son tiếp tục là điểm sáng khi đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo. Với phong độ hiện tại, nhà đương kim vô địch V-League Nam Định có thể trở thành nhân tố gây bất ngờ, khiến cuộc đua ở nhóm trên trở nên khó lường hơn trong những vòng đấu tới.

V-League mùa này đang bước vào giai đoạn nước rút, với mỗi trận đấu đều có thể định đoạt số phận của các đội bóng. Đáng chú ý nhất là cuộc chiến sinh tồn khốc liệt và hành trình khẳng định sức mạnh tuyệt đối của cựu vương CLB Công an Hà Nội.