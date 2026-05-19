“Vua mới” V-League và những cuộc chiến sinh tử 19/05/2026 06:39

(PLO)- V-League 2025 - 2026 đã sớm tìm ra nhà vua mới sau vòng 23, nhưng cuộc đua huy chương và màn trốn chạy suất rớt hạng vẫn đang rất căng thẳng.

CLB Công an Hà Nội đã đánh bại Thanh Hóa 2-0 trên sân Hàng Đẫy để đăng quang V-League trước 3 vòng đấu và phía sau chức vô địch ấy, vẫn còn rất nhiều câu chuyện khó lường, đặc biệt ở nhóm đèn đỏ cạnh tranh khốc liệt để không rớt hạng.

Chức vô địch V-League thuyết phục của thầy trò Polking

Chiến thắng Thanh Hóa đã đưa CLB Công an Hà Nội chạm tay vào chức vô địch V-League 2025 - 2026 sớm hơn dự kiến. Đây là trận đấu không dễ dàng với thầy trò HLV Alexandre Polking, bởi áp lực từ cuộc bám đuổi của Viettel vẫn hiện hữu trước giờ bóng lăn.

Ở trận đấu cùng vòng, Viettel đã đánh bại Nam Định 2-0 ngay tại sân Thiên Trường. Kết quả đó buộc CLB Công an Hà Nội phải thắng nếu muốn đăng quang sớm. Và cho dù nắm lợi thế sân nhà, đội bóng ngành công an lại gặp rất nhiều trở ngại trước một Thanh Hóa chơi quyết liệt, kỷ luật và không dễ bị khuất phục.

Thầy trò HLV Polking ăn mừng ngôi vua V-League. Ảnh: VPF.

Mưa lớn tại Hàng Đẫy khiến mặt sân trở nên nặng nề, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng phối hợp kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội. Những pha ban bật vốn là điểm mạnh của đội chủ nhà không còn giữ được độ chính xác cần thiết. Ngay cả khi Thanh Hóa mất người vì thẻ vàng thứ hai, học trò ông Polking vẫn không thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bước ngoặt xuất hiện ở những phút cuối. Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm, VAR vào cuộc tư vấn cho trọng tài Ngô Duy Lân và chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Alan lạnh lùng đánh bại thủ môn Thanh Hóa, mở tỷ số trong thời điểm quan trọng nhất.

Bàn thắng ấy giải tỏa toàn bộ sức ép cho đội chủ nhà. Trong 9 phút bù giờ, CLB Công an Hà Nội chơi thanh thoát hơn và có thêm bàn thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rogerio Alves ấn định chiến thắng 2-0.

Ninh Bình và Viettel chạy đua vào nhóm tranh huy chương V-League mùa này. Ảnh: VPF.

3 điểm tại Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội tạo khoảng cách 11 điểm với Viettel khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Điều đó đồng nghĩa cuộc đua vô địch chính thức khép lại, và thầy trò HLV Alexandre Polking trở thành tân vương V-League 2025-2026.

Chức vô địch này phản ánh đúng sự ổn định của CLB Công an Hà Nội trong cả mùa giải. Họ chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (55 bàn), đồng thời cũng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải (19 bàn). Hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với phần còn lại cho thấy đội bóng này không chỉ thắng nhờ khoảnh khắc, mà duy trì được sức mạnh đều đặn qua từng vòng đấu.

Thế cờ tàn V-League chưa hạ nhiệt

Dù chức vô địch đã có chủ, V-League 2025-2026 vẫn chưa hết gay cấn và hấp dẫn. Cuộc đua vào nhóm huy chương đang diễn ra rất căng thẳng khi Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC cùng giành chiến thắng ở vòng 23. Điều này khiến khoảng cách giữa ba đội gần như không thay đổi.

Hà Nội FC ở nhóm trên trong lúc VPF-CAND rơi vào vòng xoáy rớt hạng. Ảnh: VPF.

Viettel (49 điểm) hiện nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi Á quân. Đội bóng áo lính chỉ cần thêm một chiến thắng nữa để gần như bảo đảm vị trí thứ hai. Tuy nhiên, phía sau họ, Ninh Bình (44 điểm) và Hà Nội FC (42 điểm) vẫn đang tạo ra sức ép đáng kể. Ninh Bình chỉ hơn Hà Nội FC 2 điểm, nên vị trí thứ ba vẫn có thể đổi chủ bất cứ lúc nào trong 3 vòng cuối.

Nếu nhóm đầu bảng còn căng vì huy chương, nửa cuối bảng xếp hạng lại nóng bởi cuộc chiến sinh tồn. Ở vòng 23 V-League, cả 6 đội từ vị trí thứ 9 đến thứ 14 đều không thể giành trọn 3 điểm. Điều này khiến cục diện trụ hạng tiếp tục rối như canh hẹ.

PVF-CAND rơi xuống cuối bảng sau thất bại nặng nề 0-4 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng dù cùng có 17 điểm với PVF-CAND nhưng tạm vươn lên vị trí thứ 13 nhờ hơn chỉ số phụ. Phía trên họ, HA Gia Lai (22 điểm) và Becamex TP.HCM (21 điểm) cũng chưa thể yên tâm khi khoảng cách với nhóm cuối vẫn rất mong manh.

HA Gia Lai chưa thể an tâm trong 3 vòng đấu cuối V-League. Ảnh: VPF.

Chỉ cần một chiến thắng hoặc một cú sảy chân trong 3 vòng còn lại, cục diện cuối bảng sẽ đảo chiều ngay lập tức. Chính vì thế, chưa có đội bóng nào trong nhóm nguy hiểm có thể tự tin nói rằng mình đã an toàn.

V-League mùa này đang rơi vào trạng thái rất đặc biệt. Nhà vô địch đã lộ diện sớm, nhưng cuộc đua phía sau vẫn đầy bất trắc. Chỉ có mỗi Công an Hà Nội đã tận hưởng vinh quang, trong lúc phần còn lại của giải đấu vẫn chạy đua những vòng cuối nghẹt thở, khi từng điểm số quyết định huy chương, danh dự hoặc cả số phận trụ hạng.