Đà Nẵng hướng đến đô thị du lịch thể thao 17/05/2026 21:17

Chiều 17-5, TP Đà Nẵng khai mạc đại hội thể dục thể thao TP năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước”.

Lễ khai mạc được tổ chức quy mô lớn với 25 khối diễu hành, với hơn 900 người tham gia. Trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, thiếu niên tiền phong, thể thao thành tích cao, sinh viên, công nhân lao động, các liên đoàn thể thao và các cụm thi đua địa phương.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại hội có 25 môn, phân môn chính thức. Ngoài ra còn có năm môn hưởng ứng gồm đi bộ thể thao, chạy bộ, quần vợt, đá cầu, xe đạp.

Địa điểm tổ chức các nội dung thi đấu chính tại cung thể thao Tiên Sơn, nhà thi đấu thể dục thể thao Quảng Nam và các thiết chế thể dục thể thao xã, phường, trường học trên địa bàn TP.

Thành phần tham dự là đội tuyển các xã, phường, đặc khu. Các sở ngành, lực lượng vũ trang tham gia các môn hưởng ứng đại hội. Trước lễ khai mạc, TP đã tổ chức thành công các môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, futsal nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn ná, bắn nỏ.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc đại hội. Ngọn đuốc được các vận động viên tiêu biểu của thể thao thành tích cao Đà Nẵng rước từ đài lửa Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5 qua các đường chính của TP trước khi về cung thể thao Tiên Sơn để thực hiện nghi thức châm đuốc khai mạc.

Lễ khai mạc có 25 khối diễu hành, tổng cộng 902 người tham gia. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi TP đang triển khai mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Qua đó tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy tính chủ động của cơ sở để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để phong trào thể dục thể thao được tổ chức sâu rộng, đồng bộ, gần dân, sát dân hơn. Đồng thời tạo điều kiện để mỗi xã, phường, khu dân cư trở thành hạt nhân phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao.

Bên cạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của TP tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương, đơn vị dẫn đầu cả nước.

Đà Nẵng quyết tâm phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; duy trì và phát triển thể dục thể thao truyền thống, thể thao các dân tộc thiểu số.

“TP sẽ khai thác hiệu quả lợi thế biển, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng đô thị để trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, du lịch thể thao, thể thao biển hàng đầu của cả nước”- bà Thi nhấn mạnh.