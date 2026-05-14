HLV Park Hang-seo xuất hiện ở Pleiku, chung kết giải quốc tế nóng rực 14/05/2026 21:09

(PLO)- Nguyên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo, hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, đã có mặt tại Pleiku để theo dõi và cổ vũ trận chung kết Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026.

Trận đấu quyết định ngôi vô địch Festival quốc tế diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 15-5, trên sân Pleiku Arena, giữa hai đội trong nước U-14 Hà Nội và U-14 SL Nghệ An.

Đây là hai đội bóng xuất sắc nhất giải đấu năm nay. U-14 Hà Nội giành quyền vào chung kết sau trận bán kết nghẹt thở trước U-14 AMD Malaysia. Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi đại diện Thủ đô bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu, thắng 4-2 để lấy vé đi tiếp.

Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Ảnh: AH.

Ở trận bán kết còn lại, U-14 SL Nghệ An cũng trải qua màn đấu cân não với U-14 PVF. Hai đội bất phân thắng bại sau trận hòa 0-0, buộc phải phân định bằng loạt sút 11m. Trong cuộc đấu đầy áp lực ấy, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ thắng 7-6, qua đó góp mặt ở trận tranh cúp.

Trước trận chung kết lúc 10 giờ, trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 cùng ngày, cũng tại Pleiku Arena. Đây hứa hẹn là buổi sáng sôi động, khép lại những ngày tranh tài hấp dẫn của Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026.

HLV Park Hang-seo dự khán cổ vũ trận chung kết nảy lửa giữa U-14 Hà Nội và SL Nghệ An. Ảnh: AH.

Trong chiều 14-5, các trận phân hạng cũng diễn ra tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. U-14 CFA Shenzhen đến từ Trung Quốc đã thắng U-14 Eumseong của Hàn Quốc 3-0 ở trận phân hạng 5-6. Trong khi đó, đội chủ nhà U-14 HA Gia Lai nhận thất bại 0-3 trước đội bóng U-14 Jubilo Iwata của Nhật Bản ở trận phân hạng 7-8.

Giải đấu năm nay cho thấy tinh thần vui tươi rất rõ ràng, khi mọi đội bóng đều có cơ hội ra sân, kể cả khi không vượt qua vòng bảng. Các trận phân hạng giúp cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm và rèn bản lĩnh trong môi trường quốc tế.

7 đội bóng nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Malaysia có những ngày hội bóng đá tại Gia Lai. Ảnh: AH.

Trên sân nhà của bầu Đức, Festival bóng đá U-14 Gia Lai thực sự trở thành ngày hội bóng đá trẻ.

Sau sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik ở ngày khai mạc, trận chung kết giữa Hà Nội và SL Nghệ An với sự góp mặt của HLV Park Hang-seo, càng được chờ đợi màn so tài giàu cảm xúc giữa hai lò đào tạo giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam.