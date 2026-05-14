Pep Guardiola ra tuyệt chiêu, Man City đe dọa Arsenal 14/05/2026 12:12

(PLO)- Man City tiếp tục tạo sức ép cực lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng Crystal Palace 3-0 và những trần tình của HLV Pep Guardiola về màn rượt đuổi căng thẳng.

3 điểm nữa đã giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola tiếp cận Arsenal trên bảng xếp hạng, khi chỉ còn kém 2 điểm, đồng thời đẩy cuộc đua ngôi vương bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Trong trận đấu này, Phil Foden là một trong những cái tên nổi bật nhất. Tiền vệ người Anh góp dấu giày trực tiếp vào hai bàn thắng đầu tiên của Man City khi lần lượt kiến tạo cho Antoine Semenyo và Omar Marmoush lập công trong hiệp một. Sang hiệp hai, Savinho ghi thêm bàn thắng, khép lại thắng lợi thuyết phục cho đội chủ sân Etihad.

Sau trận, Pep Guardiola không tiếc lời khen Foden. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Crystal Palace đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, giống cách họ từng gây khó khăn ở chung kết FA Cup mùa trước. Trong những trận đấu như vậy, Man City cần những khoảnh khắc đòi hỏi kỹ thuật, nhãn quan và sự sáng tạo vượt ra ngoài các tính toán chiến thuật thông thường.

Đội bóng của Pep không từ bỏ cuộc đua vô địch với Arsenal. Ảnh: EPA.

Guardiola đặc biệt ấn tượng với cách Foden xử lý bóng trong không gian hẹp. Theo ông, đó là pha bóng chỉ những cầu thủ có phẩm chất đặc biệt mới tạo ra được. Dù không còn luôn mặc định đá chính như trước, Foden vẫn biết cách chứng minh giá trị khi được trao cơ hội.

Đáng chú ý, Guardiola đã thực hiện một số điều chỉnh đội hình do Man City còn trận chung kết FA Cup với Chelsea vào cuối tuần. Trong bối cảnh đó, Foden được bố trí ở vai trò tiền vệ lùi sâu hơn thường lệ. Đây không phải vị trí sở trường, nhưng anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ Bernardo Silva và giúp Man City kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Guardiola dành nhiều lời khen ngợi cho Foden. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Pep Guardiola thừa nhận ông vẫn muốn Foden xuất hiện gần khung thành hơn, bởi đó là khu vực tiền vệ này có thể phát huy tốt nhất sự khác biệt của mình. Khi mùa giải bước vào chặng cuối, vai trò của Foden nhiều khả năng sẽ còn quan trọng hơn.

Sau trận gặp Chelsea, Man City sẽ lập tức trở lại Ngoại hạng Anh với chuyến làm khách trước Bournemouth ở vòng 37.