Arsenal phá lời nguyền 22 năm, Tottenham ngộp thở 14/05/2026 06:39

(PLO)- Premier League 2025 - 2026 đang tạo nên một trong những đoạn kết hỗn loạn nhất lịch sử giải đấu, trong lúc Arsenal chỉ còn cách chức vô địch đúng hai trận thắng thì Tottenham ngụp lặn trốn rớt hạng.

Arsenal có nhiều cơ hội vô địch Premier League mùa này khi Man City bị ép tới giới hạn cuối cùng, cùng lúc Tottenham bất ngờ bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng đầy ám ảnh. Ở nhóm trên, hàng loạt CLB vẫn còn cơ hội chen chân vào Champions League bằng những kịch bản điên rồ chưa từng thấy.

Arsenal chờ cúp sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi

Sau chiến thắng West Ham cực kỳ quan trọng, Arsenal đã tự mở ra cánh cửa lớn nhất tới chức vô địch Premier League kể từ mùa giải bất bại 2003-2004. Khoảng cách 5 điểm với Man City lúc này khiến thầy trò HLV Mikel Arteta trở thành đội nắm quyền chủ động tuyệt đối trong cuộc đua danh hiệu.

Người hâm mộ Arsenal giờ không còn nói về hy vọng nữa. Họ bắt đầu nhắc tới ngày nâng cúp. Emirates đang sống trong sự hồi hộp pha lẫn phấn khích, bởi ai cũng hiểu khoảnh khắc lịch sử đã ở rất gần.

Man City khó lòng bắt kịp Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Ảnh: EPA.

Nhà cầm quân Arteta đang đối diện cơ hội trở thành HLV đầu tiên đưa Arsenal trở lại đỉnh nước Anh sau hơn 22 năm. Điều khiến Arsenal khác biệt mùa này nằm ở sự lì lợm trong giai đoạn áp lực nhất. Những trận đấu mà trước đây Arsenal thường đánh rơi điểm số, giờ họ biết cách thắng bằng mọi giá.

Trong khi đó, Man City bị dồn vào tình thế cực kỳ ngặt nghèo. HLV Pep Guardiola hiểu rằng đội bóng của ông không còn quyền mắc sai lầm. Mỗi trận đấu giờ giống như một trận chung kết. Chỉ một cú sảy chân nữa thôi, đế chế thống trị Premier League nhiều năm qua có thể sụp đổ ngay trước mắt.

Điều đáng sợ với Man City nằm ở chỗ Arsenal không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nếu thắng Burnley rồi hạ tiếp Crystal Palace ở vòng cuối, đội chủ sân Emirates sẽ đăng quang, bất chấp Man City có hoàn hảo đến đâu.

Arsenal chờ ngày đăng quang ròng rã 22 năm trời. Ảnh: EPA.

Tottenham rơi thẳng xuống “địa ngục” trụ hạng

Khó ai tưởng tượng nổi Tottenham lại phải bước vào giai đoạn cuối mùa với nỗi ám ảnh xuống hạng treo lơ lửng trên đầu. Thế nhưng đó lại là sự thật tàn nhẫn của mùa giải năm nay. Sau khi Wolverhampton và Burnley chính thức chia tay Premier League, suất xuống hạng cuối cùng giờ trở thành cuộc chiến sinh tồn giữa Tottenham và West Ham.

Spurs đang hơn đối thủ 2 điểm cùng hiệu số thuận lợi hơn, nhưng khoảng cách ấy chưa đủ để đảm bảo an toàn. Điều khiến người hâm mộ Tottenham lo lắng nằm ở lịch thi đấu cực kỳ nguy hiểm. Chuyến làm khách trước Chelsea tại Stamford Bridge có thể trở thành cơn ác mộng nếu Spurs tiếp tục chơi bạc nhược như thời gian gần đây.

Một mùa giải từng được kỳ vọng cạnh tranh vé châu Âu giờ biến thành cuộc tháo chạy khỏi nhóm cuối bảng. Áp lực đang bóp nghẹt từng cầu thủ Tottenham. Chỉ cần thêm một thất bại, mọi thứ có thể sụp đổ hoàn toàn.

Tottenham sau khi sụp đổ tham vọng Champions League lại ngụp lặn tìm đường trốn rớt hạng. Ảnh: EPA.

Ở phía bên kia, West Ham cũng đang trong tình trạng tuyệt vọng. Hai trận thua liên tiếp trước Brentford và Arsenal khiến đội bóng phía Đông London tự đẩy mình sát mép vực. Trận đấu với Newcastle giờ chẳng khác nào chung kết. Nếu không thắng, cánh cửa ở lại Premier League gần như đóng sập trước mắt họ.

Ngay cả khi West Ham giành trọn 3 điểm, họ vẫn phải cầu nguyện Tottenham mất điểm trước Chelsea. Chỉ cần Spurs có kết quả hòa, lợi thế vẫn nghiêng về đội bóng áo trắng thành London.

Kịch bản căng thẳng nhất có thể xuất hiện ở vòng cuối. West Ham sẽ gặp Leeds trên sân nhà, còn Tottenham chạm trán Everton. Khi đó, cả London có thể trải qua một đêm hỗn loạn đúng nghĩa, nơi mỗi bàn thắng đều mang ý nghĩa sinh tử.

Champions League gọi tên ai

Cú ngược dòng cuối mùa giúp Manchester United chắc chắn có suất chơi Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Cuộc chiến giành vé tham dự Champions League mùa tới lúc này thậm chí còn phức tạp hơn cả cuộc đua vô địch. Tốp 5 gần như đã cầm chắc suất dự Champions League 2026-2027, nhưng các vị trí còn lại vẫn đang biến động dữ dội qua từng vòng đấu. Aston Villa và Liverpool hiện cùng có 59 điểm, biến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội trở thành trận chiến định mệnh.

Đội chiến thắng sẽ tự mở toang cánh cửa tới sân chơi danh giá nhất châu Âu. Và Liverpool đang nắm lợi thế về hiệu số, trong khi Aston Villa lại có tinh thần cực cao nhờ hành trình ấn tượng tại Europa League. Phía sau họ, Bournemouth tạm giữ vị trí thứ 6 nhưng lịch thi đấu quá khắc nghiệt. Cuộc chạm trán với Man City có thể quyết định toàn bộ số phận mùa giải của đội bóng này.

Brighton vẫn âm thầm nuôi hy vọng bứt phá. Khoảng cách 2 điểm là đủ để họ tin vào cú nước rút cuối cùng, đặc biệt khi phía trước còn các trận đấu gặp Leeds và Manchester United.

Brentford bất ngờ sống lại hy vọng dự cúp châu Âu. Ảnh: EPA.

Brentford cũng chưa chịu bỏ cuộc. Dù cơ hội không lớn, chiến thắng trước Crystal Palace có thể giúp họ tiếp tục sống trong hy vọng giành vé châu Âu.

Điều khiến Premier League trở nên hỗn loạn nằm ở việc ngay cả vị trí thứ 8 cũng có thể được dự cúp châu Âu tùy thuộc vào kết quả FA Cup và Conference League. Nếu Man City đánh bại Chelsea ở chung kết FA Cup, cánh cửa bất ngờ sẽ mở ra cho nhiều đội phía sau. Crystal Palace cũng đang mơ về một câu chuyện cổ tích riêng nếu đăng quang Conference League.

Premier League đang tiến về đoạn kết như một bộ phim hành động nghẹt thở. Một cú sút phút 90, một sai lầm cá nhân hay chỉ một trận hòa cũng đủ thay đổi số phận của cả mùa giải.