Man City thắng, Arsenal vẫn vô địch 14/05/2026 09:41

(PLO)- Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này tiếp tục nghẹt thở sau khi Man City đánh bại Crystal Palace ở vòng 36 để rút ngắn khoảng cách với Arsenal nhưng thực chất cơ hội cho họ không nhiều.

Chiến thắng mới nhất đã giúp thầy trò HLV Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn hai điểm, khiến cuộc chiến ngôi vương kéo dài đến vòng áp chót.

Dù vậy, Arsenal vẫn đang nắm lợi thế lớn trong tay và vẫn có thể đăng quang ngay ở vòng 37 nếu mọi thứ diễn ra đúng kịch bản. Đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ ra sân trước khi tiếp đón Burnley vào rạng sáng 19-5. Một chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Pháo thủ muốn biến vòng đấu này thành đêm đăng quang lịch sử.

Nếu hạ Burnley, Arsenal sẽ nâng tổng điểm lên 82 sau 37 trận. Khi ấy, áp lực sẽ được đẩy hoàn toàn sang phía Manchester City, đội phải làm khách trên sân Bournemouth vào ngày hôm sau. Đây là thời điểm mà Pháo thủ sẽ chờ một cú sẩy chân từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Man City ráo riết bám đuổi nhưng sẽ không bắt kịp Pháo thủ thành London. Ảnh: EPA.

Trong trường hợp Man City không thắng Bournemouth, cuộc đua vô địch sẽ chính thức khép lại trước vòng cuối cùng. Nếu hòa, Man City chỉ có 78 điểm. Nếu thất bại, họ dừng ở 77 điểm. Với khoảng cách đó, đội chủ sân Etihad sẽ không còn khả năng bắt kịp Arsenal khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu.

Điều đáng chú ý là cục diện hiện tại đã khác hoàn toàn so với nhiều mùa trước, khi Man City thường là đội nắm quyền quyết định trong giai đoạn cuối. Giờ đây, Arsenal mới là cái tên đứng gần chiếc cúp hơn cả.

Sau nhiều năm liên tiếp hụt hơi ở thời khắc quan trọng, Pháo thủ đang tiến rất gần đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.