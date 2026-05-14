Sự thật về tin đồn Iraq không thể dự World Cup 2026 14/05/2026 13:04

(PLO)-Sau Iran đến việc tuyển Iraq bị đồn sẽ khó đến Mỹ dự World Cup 2026, nhưng không phải.

Hãng thông tấn INA của Iraq đưa tin, đoàn bóng đá tuyển Iraq cũng gặp rắc rối gần như tuyển Iran với cơ quan ngoại giao Mỹ khi nhiều thành viên, trong đó có cả cầu thủ bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp thị thực vào Mỹ dự World Cup 2026.

Tuy nhiên thông tin này sáng 14-5 được xác định là không đúng sự thật. Toàn bộ đoàn bóng đá tuyển Iraq với 55 thành viên đã có thị thực vào Mỹ dự World Cup. Tuyển Iraq ở bảng I cùng Pháp, Senegal và Na Uy.

LĐBĐ Iraq đã gửi đi thông tin chính thức cho báo chí trong nước và quốc tế khẳng định toàn bộ danh sách 55 thành viên của đoàn đội tuyển Iraq đều đã được phía Mỹ cấp thị thực vào Mỹ dự World Cup. Thông tin nhiều thành viên tuyển Iraq bị Mỹ từ chối thị thực là không đúng.

Thầy trò HLV Graham Arnold hạnh phúc khi đánh bại Bolivia ở vòng Play off liên khu vực để có vé đi World Cup sau 40 năm. Ảnh:IT

Theo kế hoạch ngày 19 hoặc 20-5, HLV Graham Arnold sẽ tổ chức họp báo tại thủ đô Baghdad để thông tin về kế hoạch của tuyển Iraq.

Tuyển Iraq sẽ bay sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 22-5 có trận giao hữu với “quân xanh” Andorra rồi sau đó bay sang Mỹ đá 1 trận giao hữu trước khi vào giải với trận đầu tiên gặp Na Uy vào ngày 16-6 tại Boston.

HLV Graham Arnold đã dẫn dắt các đội bóng dự hai kỳ World Cup liên tiếp. World Cup 2022, ông dẫn dắt đội bóng Úc quê hương vào vòng 16 đội và thua Argentina. Ông tiếp tục dẫn tuyển Úc vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 rồi bị sa thải khi không thắng Palestine, Bahrain.

Sau đó, ông Arnold sang làm HLV trưởng tuyển Iraq thay thế cho đồng nghiệp Jesus Casas. Cuối cùng HLV Graham Arnold đưa Iraq đến World Cup 2026 qua những vòng Play off châu Á và liên khu vực. Graham Arnold trở thành người hùng sau 40 năm đưa tuyển Iraq trở lại World Cup.