Vòng 21 V-League nóng ở Hàng Đẫy và Nam Định phá tốp 5 01/05/2026 11:24

(PLO)- Vòng 21 V-League ngày 1-5 sẽ mang đến nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt khi hai trận đấu trên sân Hàng Đẫy và Thiên Trường đều nhận được sự quan tâm lớn.

Hai trận đấu sớm vòng 21 V-League cùng diễn ra vào ngày 1-5. Tại Thiên Trường, nhà đương kim vô địch Nam Định bước vào màn tái đấu CLB Công an TP.HCM với quyết tâm rất lớn (HTV Thể thao trực tiếp 18 giờ).

Đội bóng thành Nam hiện có 28 điểm, chỉ kém đối thủ đúng 1 điểm. Sau giai đoạn lượt đi đầy chật vật vì chấn thương và phong độ đi xuống của nhiều trụ cột, Nam Định đã dần tìm lại sự ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt.

Nhà đương kim vô địch Nam Định đang có phong độ cao. Ảnh: VPF.

Mục tiêu thực tế nhất của đội chủ sân Thiên Trường lúc này là trở lại nhóm 5 đội dẫn đầu, vị trí do CLB Công an TP.HCM nắm giữ. Nếu giành chiến thắng, Nam Định sẽ vươn lên vị trí tốt nhất của họ kể từ đầu mùa, sau thời điểm từng rơi xuống tận hạng 10.

Ở phía bên kia, CLB Công an TP.HCM cũng vừa kịp lấy lại tinh thần bằng chiến thắng tối thiểu trên sân Hà Tĩnh, sau chuỗi trận thua nặng nề trước đó. Với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, một kết quả hòa tại Thiên Trường cũng đủ để xem chuyến làm khách miền Bắc là thành công, nhất là khi họ còn 3 trận sân nhà trong 5 vòng cuối. Lượt đi hai đội hòa 1-1, nên cuộc tái đấu này được dự báo rất cân bằng, dù Nam Định nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà.

Hà Nội FC chỉ cần đá đúng sức thì SHB Đà Nẵng không có cửa thủ hòa. Ảnh: VPF.

Sau đó, tâm điểm sẽ hướng về Hàng Đẫy, nơi Hà Nội FC tiếp SHB Đà Nẵng cũng trong ngày 1-5 (FPT trực tiếp 19 giờ 15). Đội bóng Thủ đô đang có 36 điểm, chỉ kém Ninh Bình 1 điểm trong cuộc đua top 3. Với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có màn hạ Ninh Bình 3-2 ngay trên sân khách, Hà Nội FC có nhiều lý do để tự tin.

Tuy vậy, SHB Đà Nẵng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Dù đang nằm trong nhóm nguy hiểm với 13 điểm, đội bóng sông Hàn vừa cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể khi gỡ hòa Viettel 3-3 ở phút 90+2. Chính vì thế, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn, nhưng để giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Harry Kewell chắc chắn sẽ phải rất thận trọng.