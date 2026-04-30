VAR “bẻ còi” gây bão, Atletico và Arsenal đồng loạt phản pháo 30/04/2026 12:47

(PLO)- Trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal đã khép lại với tỷ số 1-1 trên sân Riyadh Air Metropolitano, nhưng quyết định gây tranh cãi của trọng tài và VAR nhiều hơn là chuyên môn.

Hiệp một chứng kiến bước ngoặt ở phút 44 khi Arsenal được hưởng phạt đền, và Viktor Gyokeres không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà Atletico đáp trả với tình huống tương tự. Phút 56, Julian Alvarez thực hiện thành công cú sút 11m, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Cao trào xuất hiện ở phút 78 khi Eberechi Eze ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với David Hancko. Trọng tài ban đầu cho Arsenal hưởng thêm một quả phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định này bị hủy bỏ. Chính tình huống này đã thổi bùng tranh cãi sau trận.

HLV Arteta tỏ rõ sự không hài lòng, cho rằng đội bóng của ông bị tước đi lợi thế quan trọng. Trái ngược, HLV Simeone lại nhìn nhận khác. Ông cho rằng tình huống đầu tiên xuất phát từ việc cầu thủ chờ va chạm để ngã, nhưng vẫn có thể chấp nhận ở một trận đấu lớn. Đồng thời, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh VAR là con dao hai lưỡi, lúc mang lại lợi ích, lúc khiến đội bóng chịu thiệt.

Kết quả hòa khiến cục diện vẫn bỏ ngỏ trước trận lượt về tại London. Simeone thừa nhận thử thách phía trước là cực lớn khi Arsenal đang có phong độ rất cao trên sân nhà, nhưng ông vẫn tin Atletico đủ khả năng tạo nên bất ngờ để giành vé vào chung kết.