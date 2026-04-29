Atletico gửi lời cảnh báo kinh hoàng cho Arsenal 29/04/2026 14:21

(PLO)- Atletico Madrid bước vào trận bán kết lượt đi Champions League gặp Arsenal với một thống kê đủ khiến đại diện nước Anh phải dè chừng.

Trên sân nhà tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, đội bóng Tây Ban Nha Atletico của HLV Diego Simeone chưa từng thất bại trước các CLB Premier League ở vòng knock out.

Rạng sáng 30-4, thầy trò Simeone sẽ tiếp đón Arsenal tại Riyadh Air Metropolitano. Đây không chỉ là trận đấu mở màn cho cuộc đua vào chung kết, mà còn là thử thách cực nặng với “Pháo thủ” khi họ phải làm khách tại nơi từng khiến nhiều ông lớn nước Anh ôm hận.

HLV Simeone cùng các học trò có lợi thế chơi trên sân nhà ở lượt đi bán kết Champions League. Ảnh: EPA.

Trong sáu lần gần nhất tiếp các đại diện Premier League tại Champions League, Atletico thắng ba và hòa ba. Tottenham là nạn nhân mới nhất khi bị đội bóng thủ đô Madrid đánh bại 5-2 ở vòng 16 đội mùa này. Trước đó, Manchester City cũng không thể thắng Atletico trên đất Tây Ban Nha, khi bị cầm hòa 0-0 ở tứ kết mùa 2021-2022.

Manchester United từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ở vòng knock out mùa 2021-2022, đội bóng khi đó do Ralf Rangnick dẫn dắt chỉ có thể rời sân Atletico với trận hòa 1-1. Liverpool, nhà đương kim vô địch Champions League mùa 2019-2020, cũng từng bị đánh bại 0-1 tại đây ở vòng 16 đội.

Saka và đồng đội dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở Madrid. Ảnh: EPA.

Leicester City trong mùa giải cổ tích 2016-2017 cũng không thể vượt qua sức ép tại Madrid và thua 0-1 ở tứ kết. Xa hơn, Chelsea từng hòa 0-0 trên sân Atletico ở bán kết Champions League 2013-2014, trước khi bị đại diện Tây Ban Nha loại khỏi giải.

Những con số cho thấy Atletico luôn cực kỳ nguy hiểm khi được chơi trên sân nhà ở các trận đấu loại trực tiếp. Arsenal có phong độ tốt và từng thắng Atletico 4-0 ở vòng bảng mùa này, nhưng bán kết là câu chuyện hoàn toàn khác. Trong tham vọng mở đường vào chung kết, thầy trò Mikel Arteta phải vượt qua một pháo đài từng nghiền nát rất nhiều hy vọng của bóng đá Anh.