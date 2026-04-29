PSG trả giá đắt 29/04/2026 11:17

(PLO)- Vui vì đội nhà PSG thắng trận điên cuồng với 9 bàn, nhưng ngôi sao Marquinhos vẫn nổi giận vì hàng thủ hớ hênh và cảnh báo nguy cơ trả giá đắt ở trận lượt về trên sân của Bayern Munich.

Paris Saint-Germain (PSG) tạo lợi thế quan trọng ở bán kết Champions League 2025-2026 sau chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Bayern Munich tại sân nhà Parc des Princes rạng sáng 29-4. Trận lượt đi diễn ra đúng nghĩa một cuộc rượt đuổi điên rồ, nơi hai đội biến 90 phút tại Paris thành màn trình diễn tấn công mãn nhãn với tổng cộng 9 bàn thắng.

Bayern là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm vượt lên ở phút 17 nhờ cú đá phạt đền thành công của Harry Kane. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đáp trả bằng tốc độ và sức ép liên tục. Khvicha Kvaratskhelia gỡ hòa ở phút 24, trước khi Ruben Neves đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 33. Michael Olise giúp Bayern quân bình tỷ số 2-2 ở phút 41, nhưng Ousmane Dembele kịp ghi bàn ở cuối hiệp một, giúp PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-2.

Thủ quân Marquinhos lo ngại hàng thủ hớ hênh. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục bùng nổ. Dembele hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền, rồi Kvaratskhelia cũng ghi thêm bàn thắng để PSG dẫn 5-2. Tưởng như Bayern đã bị đánh gục, nhưng đội bóng Đức vùng lên dữ dội. Dayot Upamecano và Luis Diaz lần lượt lập công chỉ trong ít phút, kéo tỷ số xuống còn 4-5 và khiến những phút cuối trở nên cực kỳ căng thẳng.

Dù giành chiến thắng, PSG vẫn để lại nhiều nỗi lo. Hàng công của đội bóng Pháp chơi thăng hoa, nhưng hàng thủ lại bộc lộ không ít khoảng trống khi để Bayern ghi tới bốn bàn ngay tại Parc des Princes. Marquinhos thừa nhận anh hài lòng với chiến thắng, nhưng anh không thể vui mừng trọn vẹn vì số bàn thua quá nhiều.

Lượt về bán kết Champions League dự báo sẽ rất căng thẳng. Ảnh: EPA.

Đội trưởng PSG cho rằng đây là trận đấu hấp dẫn với người hâm mộ, bởi cả hai đội đều chơi cởi mở, quyết liệt và sẵn sàng mạo hiểm trong từng pha lên bóng. Tuy vậy, anh nhấn mạnh PSG cần tỉnh táo hơn ở lượt về, bởi lợi thế một bàn là rất mong manh và cảnh báo đồng đội coi chừng trả giá đắt.

Theo Marquinhos, trận tái đấu tại Munich hứa hẹn còn khốc liệt hơn khi Bayern buộc phải tấn công để lật ngược tình thế. PSG sẽ phải giữ được tinh thần, bản lĩnh và sự ổn định để bảo vệ lợi thế tiến vào chung kết. Sau 90 phút kiệt sức ở Paris, đội bóng Pháp hiểu rằng chiến thắng 5-4 mới chỉ là nửa chặng đường.