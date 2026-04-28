Ngày đặc biệt để Ronaldo hoàn tất giấc mơ vàng 28/04/2026 15:20

(PLO)-Ngày 17-5 có thể là ngày đặc biệt để Ronaldo hoàn tất giấc mơ vàng. Dự báo Ronaldo và đồng đội ở Al Nassr sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ Nhật Bản.

Từ ngày đặt chân đến Saudi Arabia khoác áo Al Nassr giữa mùa 2022 Ronaldo vẫn trắng tay các danh hiệu. Nay chỉ còn “một bước nữa” là Ronaldo chạm tay vào chiếc cúp bạc châu Á, giải hạng hai - Champions League 2.

Tuy nhiên Ronaldo và Al Nasr lại gặp đối thủ cực mạnh của Nhật Bản Gamba Osaka ở chung kết. Nếu như trận chung kết Champions League 2 mùa trước là hai đối thủ vô danh Lion City Sailors của Singapore và Arkadag của Turkmenistan thì trận cuối cùng giải mùa này rất đáng xem.

Ronaldo và đồng đội liệu có đánh bại Gamba Osaka ở chung kết vào ngày 17-5? Ảnh: AFC

Al Nassr đang sở hữu lực lượng với nhiều danh thủ tầm cỡ thế giới, ngoài Ronaldo còn có Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman, Martinez, Angelo Gabriel... Nhưng Gamba Osaka lại là điển hình của “chiến binh Samurai”. Đại diện Nhật Bản không có những ngôi sao đình đám như Al Nassr nhưng lại bản lĩnh, tinh thần cực cao, không bao giờ gục ngã.

Hai mùa trước Al Nassr bị loại tại tứ kết và bán kết Champions League Elite lần lượt trước Al Ain của UAE và Kawasaki Frontole. Thế rồi sang mùa 2025-2026 này, Al Nassr phải xuống chơi giải hạng nhì châu Á và nay vào chung kết.

Vừa rồi tại giải Elite, cũng đại diện của Saudi Arabia là Al Ahli chạm trán với Machida Zelvia đến từ Nhật và Al Ahli đánh bại 1-0 ở 120 phút thi đấu.

Nay Ronaldo và Al Nassr cũng có được may mắn như đồng hương Al Ahli khi đá chung kết trên sân nhà tại Riyadh. Tuy nhiên Ronaldo rất khó cùng đồng đội thắng đối thủ rắn mặt, đầy bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường của Samurai.

Ngày giờ và địa điểm cho trận chung kết Champions League 2.

Gần 4 mùa bóng về khoác áo Al Nassr, Ronaldo chưa có lấy một danh hiệu tập thể nào ngoài những danh hiệu ít ai quan tâm “Cầu thủ Trung Đông được yêu thích nhất” của Dubai Global Soccer Awards.

Trận chung kết cúp C2 châu Á năm nay rất đáng xem và hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn, thậm chí sẽ thu hút người xem đông hơn trận chung kết giải Elite cách đây ít ngày giữa Al Ahli và Machida Zelvia.