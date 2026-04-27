Ronaldo ăn uống ra sao mà vẫn sung sức ở tuổi 41? 27/04/2026 16:45

(PLO)-Ronaldo ăn uống hàng ngày ra sao, rất đơn giản nhưng chất liệu phải tươi, không đóng gói, không chất bảo quản...

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn có một phong độ, sức bền cực cao không thua kém những cầu thủ trẻ tuổi. Ronaldo ăn uống hàng ngày theo chế độ ra sao?

Đầu bếp cũ của Ronaldo, ông Giorgio Barone, người Ý từng là bếp trưởng riêng của Ronaldo những năm tháng ngôi sao Bồ Đào Nha đá cho Juventus. Ông đã tiết lộ chế độ ăn uống hàng ngày của Ronaldo để giữ được phong độ cực đỉnh ở tuổi 41 như hiện nay.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn có phong độ như những cầu thủ còn trẻ tuổi. Ảnh:AFC

Đầu bếp người Ý cho biết, thực ra Ronaldo chẳng hề ăn uống cầu kỳ, thậm chí là rất đơn giản và khẩu phần dưỡng chất rất rõ ràng, chẳng có gì là bí quyết cả, nhưng tính nguyên tắc là rất cao và tuân thủ triệt để.

Câu chuyện Ronaldo ăn uống hàng ngày những năm tháng đá cho đội bóng thành Turin được đầu bếp Barone tiết lộ trên nền tảng truyền thông và thu hút được lượng người xem rất cao.

Ronaldo ăn uống hàng ngày với khẩu phần thế này là đơn giản, nhưng mọi thứ đều phải tươi, không đóng gói, không dùng chất bảo quản...

Bữa ăn của Ronaldo thường phải có trứng và rau tươi. Lượng protein mà Ronaldo dùng là từ thịt gà và cá cùng với gạo đen, gạo đỏ, và gạo trắng. Các loại rau từ nguồn rau sạch, không chất hóa học. Thịt là loại thịt “nhà”. Gan và một số nội tạng động vật, đấy là những thứ thường có trong bữa ăn của Ronaldo vì theo đầu bếp Ý thì đó là thứ “siêu thực phẩm”. Cùng với dầu oliu và chanh.

Những thứ Ronaldo tránh là đường ở mọi dạng, Ronaldo khi uống cà phê cũng không dùng đường. Ronaldo không bao giờ dùng các loại thức uống có gas kể cả khi đi nghỉ. Ronaldo ăn uống thực ra đơn giản cho một đầu bếp - Barone khẳng định.

Tuy nhiên Ronaldo không bao giờ ăn thức ăn chế biến hoặc được bảo quản. Tối đến Ronaldo không ăn thức loại thức ăn khó tiêu dẫn đến khó ngủ. Ronaldo thường ăn tối rất sớm để được ngủ tốt hơn vì một lẽ đơn giản là bạn sẽ không bao giờ ngủ được nếu cái bao tử quá căng. Barone còn nói thêm, ông biết rất nhiều cầu thủ có thói quen rất xấu là thức rất khuya để chơi điện tử Play station, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng giấc ngủ.

Đầu bếp Ý quả quyết, Ronaldo có một trạng thái thể lực cực tốt là ở 60% chế độ ăn uống và 40% tập luyện. Ronaldo có một phong độ cao ở tuổi 41 chẳng hề có gì bí mật trong chế độ ăn uống, mà đó hoàn toàn ở tính kỷ luật hàng ngày của anh.