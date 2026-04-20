Ronaldo đã trưởng thành rồi 20/04/2026 12:38

(PLO)-Dù bị fan của Al Wasl liên tục "kích" bằng việc hô vang "Messi, Messi", nhưng Ronaldo đã trưởng thành rồi...

Trận tứ kết lượt đi giải hạng hai châu Á - AFC Champions League 2, Al Nassr cùng Ronaldo đến Dubai của UAE làm khách trước Al Wasl trên sân Zabeel. Ronaldo đã trưởng thành rồi khi hàng ngàn fan chọc tức hô vang "Lionel Messi".

Đội khách Al Nassr ở đẳng cấp thế giới với những ngôi sao như Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane, Coman, Martinez, Angelo... đã cho chủ Al Wasl “ăn hành” suốt 90 phút với 4 bàn thắng.

Ronaldo và đồng đội ăn mừng chiến thắng 4-0 trước Al Wasl tại Dubai.

Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0, đó là bàn mở tỉ số ở phút 11. Ronaldo “gánh team” chơi cực hay và giúp Al Nassr hủy diệt Al Wasl 4-0. Tuy nhiên suốt trận đấu bốn bề khán đài cứ hô rất to “Messi”. Ronaldo chỉ 1 lần đáp trả bằng hành động đưa 3 ngón tay giữa lên miệng mình... rồi đập nhẹ vào môi trên, hành vi này được giải mã “hãy câm mồm đi”.

Thực ra Ronaldo rất được ngưỡng mộ ở Trung Đông. Nhưng khi họ phát hiện ra điểm yếu của Ronaldo là họ "thích chọc". Mỗi khi anh có bóng bốn bề khán đài hô vang “Messi”, thế là Ronaldo nóng đầu, cay cú và không kiểm soát được mình. Trước đây Ronaldo bị ăn thẻ, phạt tiền, treo giò rất nhiều lần vì việc trả đũa này. Nhưng nay Ronaldo đã biết lạnh đầu.

Chỉ 1 lần Ronaldo ra dấu hiệu "hãy câm mồm" khi khán giả hô vang Messi. Ảnh:G.N

Lẽ ra trận chung kết lượt đi giải hạng hai châu Á ở khu vực Trung Tây Á đã đá cách đây 10 ngày. Nhưng do cuộc xung đột Trung Đông nên trận đấu bị hoãn đến ngày 19-4 mới đá lượt đi.

Ronaldo đã ghi 969 bàn thắng... còn 31 bàn nữa là tròn số 1.000 bàn thắng. Khi Ronaldo đến Al Nassr hơn 3 năm về trước, lập tức ngôi sao Bồ Đào Nha thu hút fan rất nhiều, fan khắp Trung Đông luôn tìm cách mua vé vào sân xem anh thi đấu.