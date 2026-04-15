Yamal lập kỷ lục chấn động, chính thức vượt qua Messi và Ronaldo 15/04/2026 13:20

(PLO)- Barcelona thêm một lần ôm nỗi đau ở Champions League, nhưng giữa đêm thất vọng ấy, Lamine Yamal vẫn kịp tạo ra một cột mốc khiến cả châu Âu phải ngả mũ.

Trên sân của Atletico Madrid vào rạng sáng 15-4, tài năng trẻ Yamal sáng giá nhất của Barca ghi bàn từ rất sớm, thiết lập thêm những kỷ lục ở đấu trường danh giá nhất châu lục, dù đội bóng xứ Catalunya cuối cùng vẫn bị loại khỏi cuộc đua vào bán kết.

Barca bước vào trận lượt về với sức ép rất lớn sau thất bại 0-2 ở lượt đi. Họ hiểu rằng chỉ có một màn khởi đầu bùng nổ mới đủ để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. Và đúng như kỳ vọng, đội khách tràn lên đầy tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ mới phút thứ 4, Ferran Torres tung đường chuyền thuận lợi để Yamal băng vào dứt điểm chính xác, mở tỷ số và thắp lại hy vọng cho Barca. Bàn thắng làm bùng nổ trận đấu, đồng thời giúp ngôi sao trẻ này ghi tên mình vào lịch sử Champions League.

Ngôi sao của Barca vừa lập hàng loạt kỷ lục. Ảnh: EPA.

Với dấu ấn vừa tạo ra, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 20 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở Champions League khi mới 18 tuổi 275 ngày. Thành tích ấy gồm 11 bàn và 9 kiến tạo, một con số đủ khiến bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng phải mơ ước. Điều đáng nói là anh chỉ cần 32 trận để làm được điều đó, tốc độ bứt phá nhanh đến mức ngay cả những tượng đài như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng bị bỏ lại phía sau nếu so về độ tuổi và số trận.

Trước đó, Messi phải đến năm 22 tuổi mới cán mốc 20 lần tham gia vào bàn thắng tại Champions League, còn Ronaldo chạm tới cột mốc tương tự ở tuổi 24 sau quãng thời gian dài hơn đáng kể. Việc Yamal vượt qua hai huyền thoại ấy không có nghĩa anh đã ở đẳng cấp ngang hàng, nhưng nó cho thấy Barcelona đang sở hữu một tài năng hiếm có, đủ sức định hình cả một thế hệ bóng đá mới.

Đêm diễn tại Madrid còn mang đến cho Yamal thêm một cột mốc khác. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng trong một mùa Champions League. Kỷ lục cũ thuộc về Erling Haaland, nhưng Yamal đã phá sâu hơn khi mới 18 tuổi. Riêng tại mùa giải 2025-2026, anh đã ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo sau 10 lần ra sân, trở thành điểm sáng nổi bật nhất của Barcelona tại đấu trường châu Âu.

Barca thua nhưng cá nhân Yamal thắng ở trận lượt về trên sân khách Atletico. Ảnh: EPA.

Dù vậy, nỗ lực ấy vẫn không thể cứu Barca khỏi kết cục cay đắng. Sau bàn mở tỷ số của Yamal, đội khách tiếp tục ghi thêm bàn nhờ Ferran Torres để san bằng tổng tỷ số 2-2. Nhưng Atletico Madrid đã chứng minh bản lĩnh đúng lúc khi Ademola Lookman ghi bàn quyết định, giúp đội chủ nhà giật lại tấm vé đi tiếp. Barcelona lại lỡ hẹn với bán kết, thêm một mùa giải nữa đứng ngoài nhóm bốn đội mạnh nhất châu Âu.

Riêng với Yamal, những con số cho thấy anh đang tiến bộ với tốc độ đáng sợ. Từ UEFA Youth League mùa 2022-2023 trong màu áo U-19 Barcelona đến lúc trở thành trụ cột đội một, hành trình của cầu thủ này gần như không hề chững lại. Ở mùa 2023-2024, anh bắt đầu gây chú ý với 2 kiến tạo sau 10 trận Champions League. Mùa 2024-2025, Yamal nâng tầm ảnh hưởng bằng 5 bàn và 4 kiến tạo trong 13 lần ra sân. Đến mùa 2025-2026, anh thực sự bùng nổ.

Barcelona bị loại, nhưng Yamal đã thắng lớn trong cuộc đua khẳng định tên tuổi. Khi mới 18 tuổi đã xô đổ hàng loạt kỷ lục từng được xem là bất khả xâm phạm.