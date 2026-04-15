Real Madrid dễ gặp thảm họa thêm lần nữa ở sân của Bayern 15/04/2026 12:19

(PLO)- Real Madrid bước vào trận lượt về tứ kết Champions League 2025-2026 với cảm giác vừa hy vọng vừa bất an trước đối thủ lớn Bayern Munich.

Thất bại 1-2 ở lượt đi chưa phải tận thế, nhưng cũng đủ khiến Real Madrid buộc phải mạo hiểm khi hành quân tới Allianz Arena. Nên nhớ Bayern Munich lúc này đang nắm lợi thế rõ ràng và chỉ cần thêm một trận hòa là khép lại giấc mơ bán kết của đại diện Tây Ban Nha.

Sức ép dành cho Real Madrid là rất lớn. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công, bởi chỉ chiến thắng mới có thể cứu vãn cục diện. Muốn đi tiếp trong 90 phút, đội bóng áo trắng phải thắng với cách biệt tối thiểu hai bàn. Nhiệm vụ đó vốn đã nặng nề, nay càng trở nên phức tạp khi lực lượng của họ không ở trạng thái tốt nhất. Những tổn thất về nhân sự khiến Real không thể bước vào trận chiến này với bộ khung hoàn hảo như mong muốn.

Sự vắng mặt của một vài trụ cột quan trọng đang khiến bài toán chiến thuật trở nên khó giải. Hàng thủ và tuyến giữa đều bị ảnh hưởng, trong khi trên hàng công, Kylian Mbappe đủ điều kiện ra sân vẫn chưa đem lại cảm giác hoàn toàn yên tâm sau va chạm mạnh ở La Liga.

Mbappe có bàn rút ngắn 1-2 ở trận lượt đi nhưng họ vẫn phải có ít nhất 1 bàn nữa trên sân của Bayern để cân bằng tỉ số. Ảnh: EPA.

Chỉ cần ngôi sao người Pháp không đạt trạng thái sung mãn, toàn bộ kế hoạch áp đặt sức ép của Real Madrid có thể bị giảm đáng kể hiệu quả. Khi ấy, gánh nặng sẽ đặt lên vai những cầu thủ có khả năng kéo bóng, chuyển trạng thái và tạo đột biến như Jude Bellingham, Federico Valverde hay Eduardo Camavinga.

Real Madrid thực tế vẫn sở hữu dàn cầu thủ đủ sức tạo nên cuộc lật đổ. Họ có tốc độ, có kỹ thuật và có thói quen sống sót trong những thời khắc ngặt nghèo nhất của Champions League. Nhưng điểm khiến người ta lo ngại là cách họ tổ chức tấn công ở lượt đi vẫn còn khá đơn điệu. Nhiều pha bóng lên biên rồi tạt vào trong được triển khai gần như theo phản xạ, thiếu đi sự linh hoạt để phá vỡ khối phòng ngự được tổ chức tốt của Bayern. Nếu tiếp tục đá theo kiểu đó, Real rất dễ rơi vào tình cảnh cầm bóng nhiều mà vẫn bế tắc.

Bayern Munich lại cho thấy hình ảnh ngược lại. Đội bóng của HLV Vincent Kompany không áp đảo hoàn toàn về số cơ hội, thậm chí còn lép vế ở vài chỉ số dứt điểm, nhưng sự khác biệt nằm ở chất lượng trong từng pha lên bóng. Họ khai thác khoảng trống tốt hơn, phối hợp ở tốc độ cao hơn và đặc biệt biết cách tung ra đòn kết liễu vào đúng thời điểm. Hai bàn thắng ở lượt đi cho thấy một đội bóng quan sát cực nhanh, ra quyết định gọn và tận dụng sai sót đối thủ gần như ngay lập tức.

Harry Kane và đồng đội rất lợi hại trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Sự lợi hại của Bayern còn đến từ khả năng hoán đổi vị trí trên hàng công. Những cầu thủ chạy cánh của họ không bám biên một cách máy móc mà liên tục bó vào trung lộ, di chuyển thông minh để kéo giãn cấu trúc phòng ngự của Real Madrid. Chính sự biến hóa ấy khiến hàng thủ đội bóng Tây Ban Nha nhiều lần rơi vào trạng thái chậm nhịp.

Khi Bayern có thêm một Manuel Neuer chơi xuất sắc trong cầu môn, lợi thế của họ lại càng trở nên đáng kể. Kinh nghiệm, phản xạ và sự chắc chắn của thủ môn kỳ cựu này là bức tường khiến nỗ lực ngược dòng của Real tan vỡ.

Dĩ nhiên, Real Madrid chưa bao giờ là đội bóng dễ bị kết luận sớm. Chỉ một khoảnh khắc bùng nổ của Vinicius, một cú ra chân của Mbappe hay một pha xâm nhập của Bellingham cũng đủ làm trận đấu đảo chiều. Họ vẫn có cơ sở để tin vào một đêm Champions League điên rồ. Nhưng nếu nhìn vào cách hai đội vận hành ở thời điểm hiện tại, Bayern đang sở hữu nhiều yếu tố hơn để giữ quyền kiểm soát tình hình.

Thủ thành Neuer là điểm tựa vững vàng của Hùm xám nước Đức. Ảnh: EPA.

Real Madrid có thể khiến Bayern trải qua một buổi tối đầy căng thẳng, thậm chí đủ sức thắng trận. Tuy vậy, để thắng đủ sâu nhằm lật ngược cả cặp đấu lại là câu chuyện khác. Khi đội chủ nhà đang ổn định hơn, sắc bén hơn và gần như có đầy đủ phương án để đối phó, cánh cửa bán kết dường như vẫn rộng hơn với Hùm xám nước Đức.

Allianz Arena có thể sẽ chứng kiến một màn phản kháng dữ dội từ Real, nhưng cũng rất dễ trở thành nơi họ phải nuốt nghẹn thêm một lần nữa.