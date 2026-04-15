Chủ tịch Laurentiis của CLB Napoli đề nghị trận đấu chỉ 50 phút vì điều này

(PLO)- Chủ tịch Laurentiis của CLB Napoli yêu cầu trận bóng đá chỉ còn 50 phút thay vì 90 phút. Và cần biết những phát minh của nhân loại hầu hết xuất phát từ ý tưởng... điên rồ.

Thật sốc và bất ngờ khi Chủ tịch Laurentiis của CLB Napoli đã đưa ra đề nghị hãy giảm thời lượng trận đấu bóng đá từ 90 phút xuống còn 50 phút vì những lý do sau.

Ông Aurelio De Laurentiis Laurentiis chỉ ra rằng, bóng đá thời nào cũng vậy, đó là môn thể thao mà thu hút những người trẻ xem. Họ rất thích xem bóng đá nhưng thời gian thi đấu quá dài, mỗi hiệp đấu đến 45 phút và và đến sân xem một trận bóng đá tốn ít nhất 2 giờ đồng hồ, quá phí thời gian. Chưa tính những người xem qua các nền tảng truyền hình cũng phải tốn nhiều thời gian theo dõi.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli đưa ra đề xuất trận đấu bóng đá từ 90 phút nay còn 50 phút, mỗi hiệp đấu 25 phút. Nguồn clip: GN.

Chính vì lẽ đó, ông Laurentiis đề nghị bóng đá toàn thế giới giảm xuống chỉ còn mỗi hiệp đấu kéo dài 25 phút mà thôi, cùng với đó cũng không cần phải bù giờ cuối mỗi hiệp. Cầu thủ bị thẻ vàng chỉ trừng phạt đuổi ra sân 5 phút, thẻ đỏ cho nghỉ 10 phút...

Chủ tịch Laurentiis quả quyết như thế trận đấu sẽ rất chất lượng và tăng tính hấp dẫn vì mỗi hiệp đấu kéo dài 25 phút cầu thủ sẽ rất sung mãn. Họ chắc chắn dồn hết lực cho mỗi hiệp đấu chỉ có 25 phút để ghi bàn thật nhiều.

"Trận đấu ngắn hơn, mỗi hiệp đấu ngắn hơn tất nhiên sẽ quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn", Chủ tịch của CLB Napoli quả quyết.

Ông Aurelio De Laurentiis dẫn chứng quan sát thực tế con cháu của ông cho thấy chúng hay phàn nàn rất thích xem đá bóng nhưng mất thời gian nhiều quá và điều đó làm cho các bạn trẻ nói chung giảm đi niềm đam mê xem bóng đá (?).

Ngoài việc giảm thời gian, người đứng đầu CLB Ý cũng đề xuất cầu thủ nào có hành vi câu giờ khi đội dẫn bàn, trọng tài phải trừng phạt thật nặng,...

Đúng là một ý tưởng thật điên rồ, và nhận được không ít những luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.