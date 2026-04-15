Ý nghĩa từ chiến thắng lịch sử của Leeds United trước MU 15/04/2026 07:29

(PLO)- Chiến thắng lịch sử của Leeds United trước MU tại Premier League có ý nghĩa hơn nhiều so với sự kình địch của 2 CLB này.

Cú đúp tuyệt vời của Noah Okafor trong hiệp 1 là đủ để giúp Leeds United giành trọn ba điểm trước MU ngay trên sân khách Old Trafford ở vòng 32 Premier League, trong khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ bên phía "quỷ đỏ" thành Manchester.

Leeds đã gây sốc khi đánh bại đối thủ truyền kiếp Manchester United 2-1 tại Old Trafford, qua đó tiến một bước dài đến việc trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh. Cú đúp xuất sắc của Noah Okafor đã giúp Leeds giành chiến thắng đầu tiên trên sân của Manchester United kể từ năm 1981.

Chiến thắng hiếm hoi này cũng giúp thầy trò HLV Daniel Farke nới rộng khoảng cách với khu vực xuống hạng lên sáu điểm, đồng thời giáng một đòn mạnh vào hy vọng giành vị trí trong top ba của Manchester United. Casemiro ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cứu HLV Michael Carrick khỏi thất bại thứ hai kể từ khi ông tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

MU bị la ó cả khi hiệp một và cả khi trận đấu kết thúc - một đêm đáng thất vọng đối với Carrick khi họ phải kết thúc trận đấu với 10 người sau khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì giật tóc Dominic Calvert-Lewin. Kể từ trận đấu cuối cùng của MU tại giải Ngoại hạng Anh vào ngày 20-3, khoảng thời gian đó đủ để một nhóm phi hành gia bay vòng quanh mặt trăng và trở về Trái đất.

Leeds United giành chiến thắng lịch sử trước kình địch Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều này có vẻ trớ trêu, xét đến việc phong độ của MU gần như vượt bậc kể từ khi Carrick nắm quyền tạm quyền. Kể từ khi Carrick đến Old Trafford, không có đội nào giành được nhiều điểm ở Premier League hơn MU (23 điểm).

Bảy chiến thắng trong 10 trận đã giúp Manchester United có được vị trí thuận lợi để giành vé tham dự Champions League. Nhưng Carrick, người không có sự phục vụ của Kobbie Mainoo do chấn thương và Harry Maguire bị treo giò đã quyết định loại Bryan Mbeumo khỏi đội hình chính, dù biết rằng Leeds United sẽ là một thử thách khó khăn.

Đội bóng vùng Yorkshire không cần thêm động lực nào khi đối đầu với đối thủ kình địch lớn nhất của họ. Nhưng thầy trò Daniel Farke đang phải vật lộn để trụ hạng, và biết rằng mỗi điểm đều vô cùng quan trọng đối với cơ hội trụ hạng của Leeds United.

Trong một trận đấu như thế này, có nhiều thứ khác đáng để được đặt cược. Và Leeds lẽ ra đã có thể vươn lên dẫn trước chỉ sau hai phút, khi Dominic Calvert-Lewin đón đường chuyền tuyệt vời từ Gabriel Gudmundsson, nhưng bằng cách nào đó lại không thể đánh bại Senne Lammens ở cự ly gần.

Nhưng pha bỏ lỡ đó đã bị lãng quên chỉ vài khoảnh khắc sau khi Leeds United ghi bàn vào lưới MU ở pha tấn công thứ hai của trận đấu. MU đã không thể xử lý tốt quả tạt bóng từ Jayden Bogle, và khi bóng đến chân Okafor, anh đã tung cú sút một chạm hạ gục Lammens. Một MU đang choáng váng cần phải đáp trả.

Nhưng cả Amad Diallo và Benjamin Sesko đều sút thẳng vào Karl Darlow, trong khi Amad lại mắc sai lầm khi khống chế bóng không tốt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Leeds. Leeds cần phải bảo vệ khung thành, nhưng vẫn tiếp tục tấn công.

Và Leeds United đã được đền đáp ở phút 29 khi MU không thể phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho Okafor tung cú vô lê chéo sân, bóng chạm vào Leny Yoro và đi vào góc dưới khung thành, nhân đôi lợi thế cho đội khách.

Leeds như đang ở trong thế giới mộng mơ, trong khi Manchester United lại mắc kẹt trong cơn ác mộng. Đội quân của HLV Farke như ngửi thấy "mùi máu", khi Carrick lần đầu tiên bị dẫn trước hai bàn kể từ khi nắm quyền hồi tháng Giêng. Matheus Cunha tung cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc, nhưng Manchester United thi đấu thiếu tập trung, rời rạc và thiếu vắng sự ảnh hưởng của Maguire ở hàng phòng ngự và Mainoo ở tuyến giữa.

Leeds United đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để nâng tỷ số lên 3-0 và chấm dứt hy vọng của MU, khi Martinez bằng cách nào đó đã cản phá thành công cú sút của Ao Tanaka, lúc cầu thủ này gần như chắc chắn sẽ ghi bàn. MU bị la ó khi hiệp một kết thúc, nhưng Carrick từ chối thay người.

Martinez phải nhận thẻ đỏ rời sân. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sesko suýt chút nữa đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho MU, nhưng cú sút vòng cung của anh đã bị James Justin đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi. Và đêm tồi tệ của "quỷ đỏ" thành Manchester càng trở nên kinh khủng hơn khi Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì giật tóc Calvert-Lewin sau một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. MU rơi vào thế khó khăn chồng chất.

Leeds United tiếp tục gây sức ép, với cú đánh đầu của Calvert-Lewin đi chệch khung thành trong gang tấc. Các cổ động viên đội khách vô cùng thích thú và chế giễu các cầu thủ Manchester United bằng những tiếng hô "Ole" khi đội khách kiểm soát bóng vượt trội.

Tình thế chững lại khi Casemiro ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2, tạo nên một trận đấu kịch tính đến phút cuối. Nhưng Leeds United đã giành chiến thắng để tạo khoảng cách sáu điểm so với khu vực xuống hạng - một đêm tồi tệ đối với Tottenham ở nhóm ba đội cuối bảng xếp hạng Premier League.