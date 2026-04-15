Sốc: Sau thất bại ê chề, Man United chốt luôn phương án thay HLV Carrick 15/04/2026 12:51

(PLO)- Man United vừa nhận cú đánh cực mạnh ngay tại Old Trafford, và trận thua này sẽ kéo theo một quyết định lớn trên băng ghế huấn luyện.

Sau thất bại gây sốc trước Leeds United vào rạng sáng 14-4, ban lãnh đạo Man United đã bắt đầu nghiêm túc tính đến việc bổ nhiệm một HLV trưởng chính thức cho mùa giải mới. Trong số những cái tên đang được cân nhắc, Julian Nagelsmann nổi lên như ứng viên sáng giá hàng đầu.

Sau hơn ba tuần không thi đấu, Manchester United trở lại với nhiều kỳ vọng nhưng lại kết thúc bằng nỗi thất vọng lớn. Họ để Leeds đánh bại ngay trên sân nhà, qua đó chứng kiến đối thủ này có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford kể từ tháng 2-1981.

Đội bóng của Daniel Farke nhập cuộc đầy chắc chắn, chơi chặt chẽ và tận dụng rất tốt cơ hội. Noah Okafor trở thành cơn ác mộng với hàng thủ chủ nhà khi lập cú đúp ngay trong hiệp một, đặt Man United vào thế rượt đuổi đầy bế tắc.

HLV Carrick đang gánh nặng sức ép phải giúp MU giành suất chơi Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Tình hình của Quỷ đỏ càng thêm rối khi Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai sau tình huống giật tóc Dominic Calvert-Lewin. Dù phải chơi thiếu người, MU vẫn nỗ lực tìm đường trở lại trận đấu.

Bruno Fernandes tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo thứ 17 của anh tại Premier League mùa này, giúp đội nhà rút ngắn tỷ số. Tuy vậy, chừng đó chưa đủ để cứu đội bóng khỏi một buổi tối ê chề.

Theo thông tin từ GiveMeSport, thất bại này khiến kế hoạch nhân sự của Man United trong mùa hè trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tương lai của HLV Michael Carrick vẫn chưa được chốt, dù ông đã giúp đội bóng cải thiện đáng kể kể từ khi nắm quyền tạm thời. Trong 10 trận đầu tiên tại Premier League dưới thời Carrick, MU thắng tới 7 trận và leo lên vị trí thứ ba, đồng thời giữ vững thứ hạng ấy trong nhiều tuần.

Nagelsmann là ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, INEOS vẫn còn băn khoăn. Dù biết HLV Carrick đã mang lại tín hiệu tích cực, nhưng kinh nghiệm cầm quân ở cấp độ đỉnh cao của ông vẫn bị xem là một dấu hỏi lớn nếu CLB muốn xây dựng dự án dài hạn.

Đó là lý do Julian Nagelsmann được xem như phương án hấp dẫn hơn. Nhà cầm quân người Đức hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức và tập trung cho World Cup 2026, và khả năng ông trở lại bóng đá cấp CLB sau giải đấu này là hoàn toàn có thật.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, đặc biệt trong trường hợp Đức có một kỳ World Cup thành công, Nagelsmann có thể trở thành người được chọn về Old Trafford. Và với tham vọng phục hưng của MU, đây rõ ràng không còn là tin đồn nữa.