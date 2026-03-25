Con trai của Ronaldo có người yêu? 25/03/2026 12:43

(PLO)-Con trai của Ronaldo có bạn gái hơn mình 11 tuổi đang viral trên cộng đồng mạng.

Bức ảnh con trai của Ronaldo - Ronaldo Jr chụp chung cùng bạn nữ là một người mẫu Brazil, 27 tuổi đang trở nên cực sốt trên cộng đồng mạng xã hội.

Ronaldo Jr chưa đầy 16 tuổi được cho là mới có bạn gái là người mẫu 27 tuổi quốc tịch Brazil. Cả hai gặp “tiếng sét ái tình” trong một nhà hàng ở Dubai (UAE). Tuy nhiên cũng có nhiều người hoài nghi bảo đây là ảnh ghép, nhiều người lại “chế” nhờ AI.

Những tấm này về con trai của Ronaldo... bị đồn có bạn gái lớn tuổi. Ảnh:X

Nhiều nhà báo đã trò chuyện được với Ronaldo và Georgina (bạn gái của Ronaldo) và đều được nhận được câu trả lời rằng Ronaldo Jr và cô người mẫu đó chỉ là bạn bè Tiền đạo Bồ Đào Nha còn quả quyết “chẳng có gì nguy hiểm cho Ronaldo Jr vì đó là tình bạn thuần túy, chẳng ảnh hưởng gì đến việc tập luyện, bóng đá của Ronaldo Jr”.

Con trai của Ronaldo từng khoác áo U-17 Bồ Đào Nha đá các giải quốc tế ở Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó ít tháng, U-17 Bồ Đào Nha vô địch World Cup U-17, tuy nhiên khoảng cách tuổi của Ronaldo Jr còn xa với U-17 Bồ Đào Nha nên anh không có cơ hội chơi cùng đàn anh lớn hơn gần 2 tuổi.