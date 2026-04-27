Ronaldo thường khóc vì quá hiếu thắng và lời cảnh báo Garnacho 27/04/2026 13:09

(PLO)- Cựu ngôi sao của MU cảnh báo Alejandro Garnacho khi hành vi của anh bị phanh phui, trong khi một cựu sao khác của "quỷ đỏ" nói về việc Cristiano Ronaldo bị bắt nạt như thế nào.

Cựu danh thủ của "quỷ đỏ" thành Manchester Nicky Butt đã cảnh báo Alejandro Garnacho rằng anh ta sẽ bị các cầu thủ MU đá tung lên không trung nếu họ cùng thi đấu trên sân. Trong khi Rio Ferdinand cũng có những chia sẻ thú vị về thời trẻ của Cristiano Ronaldo.

Đây không phải là lần đầu tiên cựu cầu thủ của Manchester United Garnacho bị chỉ trích về thái độ trong phòng thay đồ và trên sân cỏ, điều mà người hâm mộ thường xuyên nhận thấy. Mặc dù bóng đá đã thay đổi nhiều kể từ thời Butt còn thi đấu, ông cho rằng nếu Garnacho còn ở Old Trafford khi ông còn thi đấu, ông sẽ nhắc nhở Garnacho một cách nghiêm khắc về việc cư xử đúng mực, nỗ lực hơn và ngừng những trò quậy phá.

"Hãy quên khả năng của anh ta đi, tôi không nghĩ anh ta giỏi đến thế, nhưng thái độ của anh ta ở Man United thật đáng xấu hổ," cựu tiền vệ Nicky Butt nói trên podcast The Good, The Bad and The Football, "Nếu Garnacho được đào tạo vào thời của tôi, anh ta sẽ bị đối xử rất tệ, bị loại khỏi các buổi tập".

Thần tượng của Garnacho là Ronaldo. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cristiano Ronaldo, thần tượng của Garnacho, đã từng trải qua sự đối xử tương tự tại Old Trafford, điều khiến anh bật khóc khi còn là một thiếu niên. Huyền thoại của MU Rio Ferdinand trước đây từng tuyên bố anh đã giúp Ronaldo xây dựng sự kiên cường bằng cách "gần như bắt nạt" Ronaldo.

Rio Ferdinand chia sẻ trên chương trình phát thanh Kyle and Jackie O: "Tôi và một người tên là Quinton Fortune (một cựu cầu thủ MU) thường hay trêu chọc Ronaldo. Lúc đó, Ronaldo trẻ hơn chúng tôi nhiều - có thể nói là hơi bắt nạt, nhưng mục đích chỉ là để giúp cậu ấy trưởng thành hơn, xây dựng sự kiên cường.

Chúng tôi thường chơi với nhau cách ngày trước khi tập luyện, như một phần của bài khởi động. Tôi thường đánh bại Ronaldo khắp sân. Ronaldo cũng đã thắng tôi, đó là trận đấu giữa tôi và anh ấy, như giữa số một và số hai, giống như Roger Federer và Rafael Nadal. Nếu được truyền hình trực tiếp, nó sẽ phá kỷ lục. Ronaldo thường gần như khóc vì quá hiếu thắng".

Garnacho chỉ là siêu dự bị tại Chelsea. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, Butt, người từng có thời gian làm việc với Garnacho tại MU, cho biết thêm: "Khi Garnacho ký hợp đồng lúc 16 tuổi, tôi là quản lý học viện đào tạo trẻ. Garnacho luôn có phần xa cách, luôn nghĩ rằng mình nên được ra sân thi đấu.

Anh ta có cái nhìn rất cao về bản thân; tôi chỉ cảm thấy anh ta có vẻ hơi kiêu ngạo. Khi anh ta được vào đội một của Man United, tôi sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình, anh ta đã tự đánh giá cao bản thân quá nhanh. Giờ các cầu thủ trẻ được trả hàng triệu USD.

Tôi không phải là người nói họ được trả quá nhiều tiền. Garnacho đã ghi bàn thắng bằng cú sút kiểu xe đạp chổng ngược, một pha bóng phi thường, và ăn mừng như thế này (chỉ lên trời). Ai đó ở CLB đó lẽ ra phải cản Garnacho lại hoặc có lẽ họ đã nói nhưng Garnacho phớt lờ họ. Điều tốt nhất mà Man United đã làm là bán Garnacho đi".

Chelsea đã chiêu mộ Alejandro Garnacho với giá 40 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái, nhưng ngôi sao chạy cánh người Argentina này đã trải qua một mùa giải đầu tiên đáng thất vọng, khi chỉ thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị.