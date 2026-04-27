Pep Guardiola đưa ra gợi ý về việc dẫn dắt Man City mùa tới 27/04/2026 11:45

(PLO)- Pep Guardiola đã đưa ra gợi ý rất lớn rằng ông sẽ ở lại Man City mùa giải tới.

Giới lãnh đạo của Man City đang tỏ ra thư thái và hướng tới giai đoạn cuối mùa giải hướng tới cú ăn ba quốc nội sau khi đoàn quân của Pep Guardiola lọt vào trận chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Southampton tại Wembley ở bán kết.

Có nhiều dấu hỏi về tương lai của Pep Guardiola tại đội chủ sân Etihad vào cuối mùa giải này, bất chấp ông còn hợp đồng đến mùa hè năm 2027. Có lẽ tốt nhất là đừng suy diễn quá nhiều về nó. Nhưng bạn có thể suy diễn rất nhiều điều từ thái độ của Pep trước khi ông kết thúc bài phát biểu bằng câu nói cuối cùng này.

“Còn năm trận đấu (ở Premier League) và một trận chung kết Cúp nữa", Pep Guardiola nói, “Sau đó là kỳ nghỉ và trở lại vào mùa giải tới".

Câu nói đó dường như cho thấy Pep Guardiola không bao giờ phá vỡ hợp đồng và hợp đồng hiện tại của ông với Manchester City còn hiệu lực đến mùa hè năm 2027. Nhưng không một ngày nào trôi qua mà không có những lời đồn đoán rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng của Guardiola ở Anh. Một số người thậm chí đã coi Enzo Maresca là người kế nhiệm Pep Guardiola.

Nhưng khi Man City đang theo đuổi cú ăn ba đáng kinh ngạc, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lấy lại được nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng dồi dào, nhưng theo một cách nào đó, ông vẫn giữ được sự thư thái.

Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt Man CIty mùa tới. ẢNH: THE FA

Dĩ nhiên, không phải khi trận đấu đang diễn ra - khi đó, ông mới ở trong trạng thái hoạt bát và kích động tột độ như thường lệ - mà là khi không ở trên sân cỏ. Việc Nico Gonzalez ghi bàn thắng muộn ngoạn mục giúp Man City tiến vào trận chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, lập kỷ lục mới, cũng góp phần vào điều đó, nhưng Guardiola vẫn điềm tĩnh như mọi khi sau một chiến thắng khác tại Wembley.

Ông thoải mái đến mức đã nói với các cầu thủ rằng họ sẽ được nghỉ cho đến chiều thứ Tư. Và nếu các cầu thủ Manchester City muốn đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ ngắn đó, thì họ có thể. Nhưng sự hài lòng của Guardiola đến từ vị thế mà đội hình Manchester City hiện tại đã đạt được. Và bạn có thể thấy rằng Guardiola đã rất tự hào về sự phát triển của đội hình được tái cấu trúc này.

HLV Pep Guardiola giải thích: “Sau những gì đã xảy ra ở mùa giải trước, mùa giải này đã trở thành một dấu hỏi lớn. Các cầu thủ sẽ phản ứng như thế nào?. Chúng tôi đã đến thời điểm mà các cầu thủ đang ở phong độ đỉnh cao nhất. CLB này được định nghĩa bởi việc luôn cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch ở những giai đoạn cuối mùa giải.

Tôi rất tự hào về điều đó. Tất nhiên, tôi thích nâng cao các danh hiệu nhưng việc luôn có mặt ở đó và không lùi bước, đó mới là điều làm nên một CLB lớn. Không phải CLB nào cũng có thể thắng mọi lúc, nhưng việc có mặt ở đó, chiến đấu với Arsenal, với Liverpool trong những mùa giải trước, bốn trận chung kết FA Cup liên tiếp, đó là điều phi thường. Đã đến lúc tận hưởng điều đó".

Điều mà Pep Guardiola rõ ràng thích thú nhất trong chiến thắng ở trận bán kết FA Cup vừa qua là ông có thể xoay vòng đội hình mạnh mẽ trước chuỗi 21 ngày với sáu trận đấu quyết định cú ăn ba. Chắc chắn, Pep đã phải thực hiện những thay đổi trong hiệp hai và đã trải qua một phen hú vía khi Finn Azaz đưa Southampton dẫn trước 1-0 ở phút 79, nhưng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Jeremy Doku và pha lập công tuyệt đẹp của Gonzalez đã biến ngày hôm đó thành một ngày hoàn hảo.

Maresca được xem là ứng viên dẫn dắt Man City thay Guardiola. ẢNH: CAMERASPORTS

Và khi được hỏi về việc phải chơi sáu trận trong ba tuần - bắt đầu bằng chuyến làm khách đến Everton vào ngày 4-5, Pep Guardiola nói: “Thật kinh khủng! Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy mình phải cho tất cả các cầu thủ ra sân hôm nay. Bạn không thể xoay xở những trận đấu này với cùng một đội hình. Tôi cần toàn bộ đội hình".

Và sau đó, Pep Guardiola tuôn ra những lời khen ngợi dành cho một danh sách dài các cầu thủ, với sự nhiệt tình không hề kìm nén. Ông thậm chí còn cho rằng Matheus Nunes "có thể là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới".

Pep Guardiola thường không dễ bị cuốn theo cảm xúc. Nhưng đây quả thực là một Guardiola tràn đầy năng lượng, rõ ràng rất vui mừng trước sự hưởng ứng của toàn đội. Và nếu điều đó thuyết phục ông tiếp tục dẫn dắt Manchester City mùa giải tới, thì đó cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên.