Pogba là nguyên nhân khiến 1 ngôi sao chia tay MU 26/04/2026 12:18

Paul Pogba đã khuyến khích Kobbie Mainoo cân nhắc việc rời MU, và đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ người Pháp hiện đang chơi cho AS Monaco đóng vai trò trong việc khiến "Quỷ đỏ" thành Manchester mất đi một tiền vệ ngôi sao, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Theo Mirror, cựu ngôi sao Manchester United, Paul Pogba, có thể phải chịu một phần trách nhiệm nếu Kobbie Mainoo ra đi, khiến đội chủ sân Old Trafford mất đi một ngôi sao khác. Cầu thủ 33 tuổi người Pháp Pogba cho rằng Mainoo không nên loại trừ khả năng rời khỏi CLB thời thơ ấu của mình nếu cảm thấy bị bỏ rơi.

Paul Pogba, người đang cố gắng vực dậy sự nghiệp tại AS Monaco sau án treo giò vì doping, đã rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do lần thứ hai vào năm 2022. Và chính trong lần thứ hai đó, sự hiện diện của Pogba đã đóng một vai trò trong việc Donny van de Beek quyết định rời MU.

Mainoo hiện là cầu thủ không thể đụng tới tại MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong một lần xuất hiện gần đây trên podcast Rio Ferdinand Presents, Paul Pogba được hỏi anh sẽ đưa ra lời khuyên gì cho Mainoo và dường như ám chỉ rằng Mainoo nên rời MU: "Kobbie Mainoo đã thi đấu và cậu ấy là một cầu thủ tài năng, thực sự rất tài năng. Cậu ấy vẫn còn trẻ. Khó lắm. Thật sự rất khó. Vấn đề là Mainoo cảm thấy thế nào. Nếu Mainoo cảm thấy như vậy, nếu cậu ấy hòa thuận với HLV, nếu HLV thực sự tin tưởng cậu ấy, bởi vì cậu ấy sẽ có sự ủng hộ của tất cả các CLB, thì chắc chắn là như vậy.

Nhưng tôi không biết về hợp đồng của Mainoo, vì nếu cậu ấy trở thành cầu thủ tự do thì câu chuyện sẽ khác, tôi nghĩ vậy. Nhưng, bạn biết đấy, một cậu bé như thế này, Mainoo nghĩ rằng mình có thể chơi tốt và những người khác cũng nghĩ vậy, các quản lý của Mainoo liên tục thúc ép, nói với cậu ấy rằng, cậu có thể chơi cho đội này, tại sao cậu không chơi. Điều đó cũng tác động đến cậu bé và Mainoo nghĩ, "ừ, mình nên rời đi".

Có lẽ đó không phải là quyết định đúng đắn. Và thật khó để tôi nói rằng Kobbie Mainoo nên ra đi khi cậu ấy được mọi người ở Manchester United yêu mến đến vậy. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có tiềm năng rất lớn và cậu ấy hoàn toàn có thể có một sự nghiệp tuyệt vời tại Manchester United. Tôi không biết, nhưng tôi chỉ mong cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi không biết cậu ấy sẽ đưa ra quyết định gì. Tôi chỉ muốn xem Kobbie Mainoo thi đấu vì xem cậu ấy chơi bóng rất thú vị".

Kobbie Mainoo, 21 tuổi, từng bị Ruben Amorim loại khỏi đội hình chính của MU nhưng đã trở lại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Hiện tại, Mainoo được cho là sắp ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương được cải thiện đáng kể, không lâu sau khi việc ra đi của anh tưởng chừng như rất khả thi.

Đây không phải là lần đầu tiên Pogba đóng vai trò thuyết phục ai đó từ bỏ dự án ở Manchester United. Trước đó, cựu người đại diện của tiền vệ người Hà Lan Van de Beek là Guido Albers, đã xác nhận vai trò của Pogba trong việc khiến thân chủ cũ của mình rời khỏi MU.

Albers nói với Voetbal Primeur: "Tôi thấy sự thất vọng của De Beek về cách MU đối xử với cậu ấy, và cậu ấy cũng tận mắt chứng kiến ​​những gì tôi đã làm để xoay chuyển tình thế. Ở Hà Lan, Donny Van De Beek nhận được rất nhiều sự đánh giá cao, thi đấu tốt và cực kỳ nổi tiếng với người hâm mộ.

Nhưng sau đó, tại MU, De Beek lại không được ra sân. Mối quan hệ giữa cậu ấy và CLB trở nên lạnh nhạt nghiêm trọng. De Beek phải cạnh tranh với Paul Pogba, người đã đến muộn ở buổi tập. Pogba được phép ra sân trở lại, thay thế cho một cậu bé (De Beek) đã tập luyện chăm chỉ 10 tiếng mỗi ngày trong suốt tám tuần để chứng tỏ mình đủ giỏi.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã thất vọng. Tôi đã đánh giá thấp tác động về mặt tinh thần của việc không còn được thi đấu đối với De Beek. Lẽ ra tôi nên nghĩ sớm hơn, "Tôi có thể giúp De Beek bằng cách nào đây?"".

Paul Pogba (giữa) và De Beek (phải) trong một buổi tập của MU. ẢNH: AFP

Người ta có thể hiểu được sự thất vọng của Van de Beek và lý do tại sao anh cảm thấy bị HLV của MU khi đó là Ole Gunnar Solskjaer bỏ qua. Cầu thủ người Hà Lan được cho mượn đến Everton và Eintracht Frankfurt trước khi rời Old Trafford vĩnh viễn để gia nhập Girona vào năm 2024.

Trong khi đó, Kobbie Mainoo đang ở một vị thế hoàn toàn khác, bởi anh là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ của MU và được hầu hết người hâm mộ tin tưởng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Pogba xen vào và đưa ra những lời khuyên mà nhiều người hâm mộ hy vọng cầu thủ trẻ này sẽ phớt lờ.