MU hoàn tất bước đầu tiên chiêu mộ 'Carrick mới' 26/04/2026 07:09

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Michael Carrick đã cống hiến rất nhiều cho MU khi còn là cầu thủ và có thể sắp đưa người kế nhiệm xứng đáng của mình đến Old Trafford. Tháng 7 năm 2006, "quỷ đỏ" thành Manchester thực hiện một trong những bản hợp đồng quan trọng nhất thập kỷ bằng việc chiêu mộ Michael Carrick. Sự xuất hiện của tiền vệ người Anh đã giúp tạo nền tảng cho chức vô địch Premier League đầu tiên sau bốn năm của MU và một kỷ nguyên thống trị mới dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Alex Scott là Carrick 2.0

Giờ đây, 20 năm sau, Carrick đang ngồi trên băng ghế huấn luyện của Manchester United và - nếu được trao quyền dẫn dắt đội bóng lâu dài, ông có thể được giao nhiệm vụ tìm người kế nhiệm xứng đáng ở vị trí tiền vệ. Alex Scott đã khẳng định vị thế của mình và đã chứng minh tại sao anh có thể trở thành Carrick phiên bản 2.0

Bất kể ai ngồi trên băng ghế chỉ đạo của MU, việc chiêu mộ một tiền vệ mới sẽ là điều thiết yếu trong mùa hè này. Casemiro ​​sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này khi hợp đồng của anh hết hạn, và Manuel Ugarte cũng được đồn đoán sẽ chia tay đội sau khi gây thất vọng kể từ khi gia nhập từ Paris Saint-Germain.

Như Mirror Football đã đưa tin hồi đầu tuần này, MU đang theo dõi ngôi sao Alex Scott của Bournemouth. Anh nằm trong số những tiền vệ đang được cân nhắc, cùng với những cái tên như Elliot Anderson, Sandro Tonali và Aurelien Tchouameni, và việc giành quyền tham dự Champions League mùa tới có thể giúp MU hấp dẫn hơn nữa đối với các tân binh tiềm năng.

Đội bóng của Carrick chỉ cần 6 điểm từ 5 trận đấu còn lại để đảm bảo vị trí trong tốp 5 Ngoại hạng Anh và trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Điều đó sẽ ngay lập tức đáp ứng một tiêu chí quan trọng đối với Alex Scott và có khả năng mang lại lợi thế cho MU trước Chelsea, đội bóng cũng đang theo đuổi cầu thủ trẻ này.

"Tất nhiên, tôi rất muốn được chơi bóng ở Champions League vào một thời điểm nào đó" Alex Scott nói với Transfermarkt, "Rõ ràng là tôi còn chơi ở giải đấu nghiệp dư hơn sáu năm trước, mọi thứ diễn ra rất nhanh nên tôi phải trưởng thành rất nhanh. Nhưng điều đó chắc chắn đã giúp ích cho tôi.

Ai cũng muốn được chơi ở cấp độ cao nhất và trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới, trong giải đấu và khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó chắc chắn là ước mơ của tôi. Đó là ước mơ từ khi tôi còn nhỏ. Tôi cũng rất muốn được thi đấu ở các giải đấu lớn cho đội tuyển Anh"

2. So sánh sự nghiệp của Alex Scott và Michael Carrick

Sự nghiệp của Alex Scott cho đến nay khác biệt rõ rệt so với Carrick. Anh bắt đầu từ các giải đấu nghiệp dư, khoác áo Guernsey khi mới 16 tuổi, trước khi khẳng định tên tuổi tại Bristol City và ký hợp đồng với CLB hiện tại Bournemouth chỉ vài ngày trước sinh nhật thứ 20 của mình.

Trong khi đó, Carrick đã có 40 lần ra sân ở Premier League khi mới 20 tuổi và hơn 150 lần khi chuyển đến MU ở tuổi 25. Tuy nhiên, có một số điểm tương đồng trên sân cỏ có thể giúp giải thích tại sao Alex Scott lại nằm trong tầm ngắm của MU.

Về vị trí thi đấu, cả hai không hề giống nhau. Carrick chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, ít nhất là trong thời gian anh thi đấu tại Old Trafford, mặc dù anh cũng có cơ hội chơi ở vị trí cao hơn khi khoác áo West Ham và Tottenham.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Alex Scott mới chỉ 22 tuổi. Tương lai lâu dài của Alex Scott có thể sẽ ở một vị trí quan trọng hơn nhiều so với vị trí anh thường đảm nhiệm tại Bristol và giai đoạn đầu sự nghiệp ở Bournemouth. Và mùa giải này có những dấu hiệu cho thấy điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của Scott.

Alex Scott là yếu tố quan trọng giúp Bournemouth duy trì vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League dù đã mất đi một số trụ cột từ mùa giải trước. Hàng phòng ngự của Cherries đã thiếu vắng những cầu thủ như Dean Huijsen và Illia Zabarnyi và Antoine Semenyo chuyển đến Manchester City vào tháng Giêng, nhưng thầy trò HLV Andoni Iraola vẫn bất bại trong 14 trận và đang hướng đến mục tiêu giành vé dự cúp mùa tới châu Âu.

3. Sự trùng hợp giữa Carrick và Scott

Một khía cạnh có thể nói là còn thiếu trong lối chơi của Alex Scott là khả năng ghi bàn, nhưng cả ba bàn thắng của anh mùa này đều đến từ những trận thắng của Bournemouth - gần đây nhất là bàn thắng quyết định vào lưới Arsenal. Thành tích ba bàn thắng ở Premier League, mỗi bàn đều được ghi trong những trận thắng, hoàn toàn trùng khớp với kỷ lục mà Carrick đạt được trong mùa giải đầu tiên của anh tại MU.

Mùa giải trước, Alex Scott phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương sụn chêm. Mùa này, người vắng mặt ở những thời điểm quan trọng lại là đồng đội Tyler Adams, khiến Scott không còn nhiều lựa chọn, buộc anh phải chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Alex Scott đã chứng minh mình hoàn toàn có khả năng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, mặc dù vào tháng 11 năm ngoái - sau khi được triệu tập vào đội tuyển Anh - anh đã ám chỉ rằng đó không phải là vị trí ưa thích của mình.

Alex Scott tiết lộ, "Thành thật mà nói, tôi có lẽ thích chơi ở vị trí số 8 hơn. Tôi cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn một chút ở mọi khía cạnh, nhưng... dù được xếp vào vị trí nào, tôi cũng rất vui khi được ra sân. Trước đây tôi từng chơi ở vị trí số 6, tại giải U-21 châu Âu, tôi chơi lùi sâu hơn một chút, còn Elliot Anderson (một mục tiêu khác của MU) chơi cao hơn. Tôi từng chơi ở vị trí số 10 nên việc có thể chơi tốt cả ba vị trí đó là điều tốt. Nhưng đối với tôi, vị trí ưa thích nhất là số 8".

Trở lại năm 2006, Michael Carrick gia nhập MU với tư cách là bản hợp đồng duy nhất trong mùa hè và chính anh đã trở thành nhân tố quan trọng giúp đội bóng của HLV Sir Alex Ferguson giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sau cuộc cạnh tranh khốc liệt với Chelsea.

Mùa giải thứ hai của Michael Carrick tại MU thậm chí còn thành công hơn, với sự xuất hiện của Owen Hargreaves đã giúp hàng tiền vệ trở nên mạnh mẽ hơn. Kết quả là MU bảo vệ thành công chức vô địch Premier League và giành thêm danh hiệu Champions League.

Lần này, Manchester United có thể cần phải hoạt động tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng, có khả năng chiêu mộ cùng lúc hai tiền vệ trụ cột. Và với việc Alex Scott đã chứng tỏ được sự đa năng của mình, thật dễ hiểu tại sao anh lại nằm trong số những cái tên hàng đầu được nhắm đến.